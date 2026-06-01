logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 1일

입력 2026 06 01 00:41 수정 2026 06 01 00:41
기사 소리로 듣기
다시듣기




36년생 : 뜻하지 않은 데서 이득이 생긴다.

48년생 : 재물이 생기니 주변을 돕는 데 써라.

60년생 : 신중히 하면 큰 이득이 따른다.

72년생 : 능률이 배가되는 날이다.

84년생 : 열심히 움직일수록 성과가 크다.

96년생 : 부지런히 나서면 기대 이상의 결과가 있다.



37년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.

49년생 : 근심이 서서히 사라진다.

61년생 : 꾀하는 일마다 성과가 따른다.

73년생 : 고집을 줄이고 협조하면 더 좋다.

85년생 : 얻고자 하는 바를 손에 넣겠다.

97년생 : 욕심만 줄이면 원하는 흐름을 잡는다.

호랑이

38년생 : 매사 신중히 처리하라.

50년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.

62년생 : 느긋한 마음으로 준비하면 좋다.

74년생 : 베풀수록 복이 따라든다.

86년생 : 기쁨과 아쉬움이 함께하는 날이다.

98년생 : 차분히 움직이면 좋은 기회를 만난다.

토끼

39년생 : 옛것을 지키면 득이 된다.

51년생 : 매사 순조롭게 흐른다.

63년생 : 작은 것 주고 큰 것 얻는다.

75년생 : 용기 있게 나가면 길운이 따른다.

87년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.

99년생 : 끝까지 버티면 반가운 소식이 온다.



40년생 : 건강 관리에 신경 써라.

52년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 찾아온다.

64년생 : 건강만 잘 지켜도 큰 이득이다.

76년생 : 용기 내어 일을 시작하라.

88년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.

00년생 : 자신 있게 나서면 흐름이 살아난다.



41년생 : 주변의 도움으로 일이 잘 풀린다.

53년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.

65년생 : 힘들어도 참고 인내하면 좋아진다.

77년생 : 복이 들어오는 날이다.

89년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.

01년생 : 흔들리지 않으면 운이 내 편이 된다.



42년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.

54년생 : 자기 주관을 확실히 하라.

66년생 : 분수를 지키면 길하다.

78년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

90년생 : 참고 견디면 웃는 날이 다가온다.

02년생 : 마음을 다잡으면 좋은 소식이 따른다.



43년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.

55년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.

67년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻는다.

79년생 : 너무 바쁘니 시간의 여유를 가져라.

91년생 : 서두르지 않으면 일이 매끄럽게 풀린다.

03년생 : 마음을 가볍게 하면 흐름이 편안해진다.

원숭이

44년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.

56년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.

68년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.

80년생 : 최선을 다해 해결하라.

92년생 : 노력한 만큼 기회가 가까워진다.

04년생 : 계획한 일에 속도가 붙기 시작한다.



45년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.

57년생 : 투자운이 서서히 상승한다.

69년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.

81년생 : 자신을 속이지 마라.

93년생 : 냉정하게 판단하면 길이 보인다.

05년생 : 성급함만 줄이면 결과가 좋아진다.



46년생 : 바라던 일이 이루어진다.

58년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

70년생 : 하는 일마다 만사형통이다.

82년생 : 며칠 후에 해결되니 기다려라.

94년생 : 조급함을 버리면 뜻밖의 도움을 얻는다.

06년생 : 기준을 세우고 가면 흔들림이 줄어든다.

돼지

47년생 : 끝맺음을 잘하라.

59년생 : 신념을 갖고 열심히 노력하라.

71년생 : 인내하면 큰 성과 있다.

83년생 : 최선을 다하면 큰 소득 있다.

95년생 : 한 번 잡은 기회는 놓치지 마라.

07년생 : 밝은 태도가 좋은 인연을 부른다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    thumbnail - ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  2. 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

    thumbnail - 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

  3. “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

    thumbnail - “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

  4. “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

    thumbnail - “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

  5. “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

    thumbnail - “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

  6. 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

    thumbnail - 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved