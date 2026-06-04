[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 4일

36년생 : 조금만 참으면 큰 이익이다.48년생 : 너무 큰 일은 꿈꾸지 마라.60년생 : 만사형통하다.72년생 : 지난 일에 얽매이지 마라.84년생 : 초조해하지 말고 안정을 취하라.96년생 : 침착하게 가면 흐름이 살아난다.37년생 : 주변과 화합하는 것이 좋다.49년생 : 말보다 성실함이 길하다.61년생 : 신규 거래는 주의하라.73년생 : 때를 기다리면 반드시 성과 있다.85년생 : 작은 일이라도 가족과 상의하라.97년생 : 혼자보다 함께할 때 더 유리하다.호랑이38년생 : 건강에 주의하고 무리하지 마라.50년생 : 노력만큼 결실 있다.62년생 : 노력의 성과 있어 칭찬 받는다.74년생 : 일찍 귀가함이 좋다.86년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.98년생 : 급히 서두르지 않으면 실속이 생긴다.토끼39년생 : 가족과의 화합에 신경 써라.51년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.63년생 : 선심을 쓰면 도움 얻겠다.75년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.87년생 : 좋은 출발 있겠다.99년생 : 한 템포 쉬어가면 오히려 길하다.40년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.52년생 : 자신의 생각대로 모든 일이 성사된다.64년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.76년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.88년생 : 서두르지만 않으면 행운이 넘친다.00년생 : 약속과 신뢰가 큰 복을 부른다.41년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.53년생 : 여러 사람의 도움을 받는구나.65년생 : 겉치레에 신경 쓰지 마라.77년생 : 계획한 대로 추진하라.89년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.01년생 : 흔들리지 않으면 원하는 쪽으로 흐른다.42년생 : 재물과 인기가 함께 한다.54년생 : 할 일을 미루지 마라.66년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.78년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.90년생 : 이웃에게 베풀어라.02년생 : 작은 선의가 큰 기쁨으로 돌아온다.43년생 : 가까운 사람의 도움 받겠다.55년생 : 사방에서 도움 주니 행운이 넘친다.67년생 : 노력하는 자에게 이득이 있다.79년생 : 서두르지 마라. 일이 풀린다.91년생 : 느긋하게 가야 답이 보인다.03년생 : 조급함만 줄이면 일이 쉬워진다.원숭이44년생 : 활력이 넘치는 하루다.56년생 : 행운이 손짓하는구나.68년생 : 마음의 안정을 찾아라.80년생 : 매사 신중하게 처리해야 길하다.92년생 : 바쁜 만큼 얻는 것도 커진다.04년생 : 한 번 더 살피면 실수가 줄어든다.45년생 : 만족한 하루가 되겠다.57년생 : 음양의 조화를 이루는구나.69년생 : 장기적인 목적의 투자가 좋다.81년생 : 친한 사람으로부터 도움 받는다.93년생 : 서두르지 않는 태도가 유리하다.05년생 : 뜻밖의 제안이 도움이 된다.46년생 : 기쁜 일만 생기겠다.58년생 : 어려움 없이 순조롭다.70년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리하다.82년생 : 과감한 결단력이 필요하다.94년생 : 신중한 판단이 흐름을 바꾼다.06년생 : 결정은 빠르게, 행동은 차분히 하라.돼지47년생 : 오해 따르나 해결되고 행운 넘친다.59년생 : 즐거운 하루가 되겠구나.71년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.83년생 : 어려운 일이 해결된다.95년생 : 막혔던 일이 서서히 풀려간다.07년생 : 가까운 사람과의 협력이 빛난다.