“암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

스무디 관련 이미지. 아이클릭아트

브로콜리 새싹 관련 이미지. 아이클릭아트

스무디에 브로콜리 새싹을 넣어 마시는 것이 암 예방과 면역력 강화에 도움을 줄 수 있다는 주장이 나와 눈길을 끌고 있다.9일(현지시간) 타임스오브인디아 등에 따르면 최근 의사이자 과학자인 월리엄 리 박사는 브로콜리 새싹에 들어 있는 ‘설포라판’이 면역력 강화와 암 예방에 도움을 줄 수 있다고 밝혔다.양배추를 비롯한 브로콜리 등 십자화과 채소에는 식물이 자신을 보호하기 위해 생성하는 피토케미컬이 풍부하게 함유돼 있다. 그중에서도 특히 주목받는 성분이 바로 설포라판이다.설포라판은 전립샘암, 유방암, 위암, 폐암, 백혈병, 결장암, 간암 세포의 생성을 감소시킨다고 알려져 있다. 특히 간암 세포의 성장을 억제하고, 암세포가 몸집을 키우기 위해서 꼭 필요한 신생 혈관이 만들어지는 것을 막는다.브로콜리 새싹에는 100g당 무려 1000~2000㎎의 설포라판이 들어 있어 강력한 항산화 채소로 주목받고 있다. 흡연하지 않는 남성을 대상으로 한 연구에서 브로콜리 섭취량이 많을수록 폐암 위험이 낮아졌으며, 폐경 전 여성의 경우 유방암 발생 위험이 줄어들었다는 보고도 있다.리 박사는 “브로콜리 새싹을 생으로 먹는 것을 추천한다. 익히면 효능이 떨어질 수 있기 때문”이라며 “스무디, 샐러드, 아보카도 토스트 등에 넣어서 먹는 것을 추천한다”고 조언했다.브로콜리 새싹 스무디의 주요 재료로는 브로콜리 새싹 1줌(약 1/2컵), 아몬드 우유나 두유 1컵, 냉동 망고 반 컵, 바나나 반 개, 시금치 1컵, 치아시드 1작은술 등이 있으며, 이 재료들을 모두 함께 믹서에 넣고 갈아서 마시면 된다.하승연 기자