logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

하승연 기자
입력 2025 11 10 23:00 수정 2025 11 10 23:00
기사 소리로 듣기
다시듣기
스무디 관련 이미지. 아이클릭아트
스무디 관련 이미지. 아이클릭아트


스무디에 브로콜리 새싹을 넣어 마시는 것이 암 예방과 면역력 강화에 도움을 줄 수 있다는 주장이 나와 눈길을 끌고 있다.

9일(현지시간) 타임스오브인디아 등에 따르면 최근 의사이자 과학자인 월리엄 리 박사는 브로콜리 새싹에 들어 있는 ‘설포라판’이 면역력 강화와 암 예방에 도움을 줄 수 있다고 밝혔다.

양배추를 비롯한 브로콜리 등 십자화과 채소에는 식물이 자신을 보호하기 위해 생성하는 피토케미컬이 풍부하게 함유돼 있다. 그중에서도 특히 주목받는 성분이 바로 설포라판이다.

설포라판은 전립샘암, 유방암, 위암, 폐암, 백혈병, 결장암, 간암 세포의 생성을 감소시킨다고 알려져 있다. 특히 간암 세포의 성장을 억제하고, 암세포가 몸집을 키우기 위해서 꼭 필요한 신생 혈관이 만들어지는 것을 막는다.

브로콜리 새싹 관련 이미지. 아이클릭아트
브로콜리 새싹 관련 이미지. 아이클릭아트


브로콜리 새싹에는 100g당 무려 1000~2000㎎의 설포라판이 들어 있어 강력한 항산화 채소로 주목받고 있다. 흡연하지 않는 남성을 대상으로 한 연구에서 브로콜리 섭취량이 많을수록 폐암 위험이 낮아졌으며, 폐경 전 여성의 경우 유방암 발생 위험이 줄어들었다는 보고도 있다.

리 박사는 “브로콜리 새싹을 생으로 먹는 것을 추천한다. 익히면 효능이 떨어질 수 있기 때문”이라며 “스무디, 샐러드, 아보카도 토스트 등에 넣어서 먹는 것을 추천한다”고 조언했다.

브로콜리 새싹 스무디의 주요 재료로는 브로콜리 새싹 1줌(약 1/2컵), 아몬드 우유나 두유 1컵, 냉동 망고 반 컵, 바나나 반 개, 시금치 1컵, 치아시드 1작은술 등이 있으며, 이 재료들을 모두 함께 믹서에 넣고 갈아서 마시면 된다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

    thumbnail - 카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

  2. ‘나솔’ 정숙, 상철과 결혼 하자마자…법원 찾은 근황 공개

    thumbnail - ‘나솔’ 정숙, 상철과 결혼 하자마자…법원 찾은 근황 공개

  3. 현아, 다이어트 후 무대서 기절…“아무 기억 안 나” 무슨일

    thumbnail - 현아, 다이어트 후 무대서 기절…“아무 기억 안 나” 무슨일

  4. “숙박료 280배 배상” 발칵…호텔방 물바다 만든 女 이유 있었다

    thumbnail - “숙박료 280배 배상” 발칵…호텔방 물바다 만든 女 이유 있었다

  5. “땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

    thumbnail - “땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

  6. 백종원, ‘원산지 허위표시 의혹’ 무혐의…가맹점주들은 “생계 위협” 시위 예고

    thumbnail - 백종원, ‘원산지 허위표시 의혹’ 무혐의…가맹점주들은 “생계 위협” 시위 예고
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved