“발작에 뇌염, 4명 중 3명은 사망” 아시아 각국 초비상…질병청도 나섰다

인도서 2명 감염…치사율 최대 75%

백신도 없어…태국 등 검역 강화

감염 세포에서 분리한 니파 바이러스(보라색). 미국국립알레르기·감염병연구소(NIAID)

지난해 니파 바이러스 감염 추정 환자가 인도 케랄라주 격리 병동으로 옮겨지고 있다. 로이터 연합뉴스

치명률이 최대 75%에 달하는 니파바이러스 감염증이 인도에서 확산하면서 중국을 비롯한 아시아 각국이 검역을 강화하는 등 비상 대응에 나선 가운데, 질병관리청도 인도 등 지역을 방문한 사람들에게 감염에 주의할 것을 30일 당부했다.30일 질병청과 세계보건기구(WHO), 외신에 따르면 인도 보건부는 지난 28일(현지시간) 2건의 니파바이러스 확진자가 나왔다고 밝혔다.확진자는 모두 간호사 등 의료인인 것으로 알려졌으며, 검사를 받기 전 사망한 것으로 알려졌다. 인도 보건부는 확진자와 접촉한 196명을 상대로 검사를 실시해 모두 음성 판정이 나왔다고 밝혔다.당국은 “상황을 모니터링하고 있으며 필요한 모든 조처를 했다”고 밝혔다. 또 인도 외의 지역에서는 현재까지 보고된 사례가 없다.다만 네팔과 태국 등 아시아 각국에서는 인도에서 입국하는 사람들을 통해 니파바이러스가 확산할 가능성을 예의주시하며 공항 검역을 강화하고 있다. 특히 중국은 인도와의 긴장이 완화되는 상황에서 춘절(설) 명절을 앞두고 긴장을 놓지 않고 있다.니파바이러스 감염증은 1998년 말레이시아의 돼지 농장에서 처음 보고됐다.니파바이러스는 바이러스에 감염된 돼지나 과일박쥐, 이들 동물의 소변이나 타액, 이로 인해 오염된 과일 등과 접촉해 인체에 침투한다.바이러스에 감염된 환자나 가족, 간병인들 사이에서도 전파된 사례가 있다고 WHO는 설명한다.4~14일간의 잠복기를 거쳐 발열, 두통, 구토, 인후통 등의 증상을 겪으며, 이후 어지러움과 의식 장애 등 신경학적 징후가 나타난다.심한 경우 급성 뇌염과 호흡곤란, 발작으로 이어지다 24~28시간 내 혼수상태로 진행되기도 한다.대부분 회복하지만 이후 발작 장애 등 신경학적 후유증이 남을 수 있으며 회복 이후 재발하거나 뇌염이 재차 발병할 수 있다. 치명률은 45%에서 최대 75%까지 이르기도 한다.전 세계적으로 말레이시아와 싱가포르, 필리핀, 방글라데시, 인도 등 5개국에서 발병했다. 인도와 방글라데시에서는 올해도 니파바이러스로 각각 2명, 3명이 사망했다.현재까지 개발된 백신은 없다. WHO는 지난 2017년 니파 바이러스에 대해 “긴급한 연구 및 백신 개발이 필요하다”며 연구개발(R＆D) 청사진의 ‘우선순위 질병’ 목록에 포함하고 치료 및 백신 개발을 적극 지원하고 있다.질병청은 지난해 9월 니파바이러스 감염증을 제1급 감염병으로 지정했다. 제1급 감염병은 생물 테러 감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 큰 감염병이다. 에볼라바이러스병과 신종인플루엔자, 중동호흡기증후군(MERS), 두창 등 17종이 제1급 감염병으로 지정돼 관리되고 있다.질병관리청은 ▲동물 접촉 주의 ▲생 대추야자수액 섭취 금지 ▲아픈 사람과 접촉 피하기 ▲손 씻기 ▲오염된 손으로 얼굴 만지지 않기 등을 강조했다.또한 인도 등 지역에서 입국할 때 발열 등 의심 증상이 있으면 건강 상태를 검역관에게 알릴 것을 당부했다.임승관 질병청장은 “니파바이러스 감염증은 올해 인도 외 국가에서 추가 확진자 보고가 없으나 감염 시 치명률이 높아 위험에 노출되지 않도록 조심해야 한다”며 “해당 국가 방문 시 철저히 주의해야 한다”고 말했다.김소라 기자