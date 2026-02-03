항문에 왜 이걸…‘1차 세계대전 포탄’ 삽입한 男 ‘발칵’ 병원 대피 소동

이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 기사 관련 이미지

프랑스의 한 병원에서 20대 남성이 자신의 항문에 제1차 세계대전 당시 사용된 포탄을 넣은 채 응급실을 찾아 병원 일부가 대피하는 소동이 벌어졌다.2일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 프랑스 남서부에 있는 한 병원 응급실에 24세 남성이 극심한 통증을 호소하며 내원했다.검사 결과 충격적이게도 이 남성의 직장 내부에서는 길이 약 20㎝, 직경 약 3.7㎝ 크기의 대형 물체가 발견됐다. 확인 결과 이 물체는 제1차 세계대전 당시 독일 제국군이 사용했던 37㎜ 황동 포탄인 것으로 밝혀졌다.병원은 즉각 비상 체제에 돌입했다. 포탄이 폭발할 가능성을 배제할 수 없다는 판단에 따라 응급실 인근 환자와 직원들을 안전한 곳으로 대피시키고 보안 구역을 설정했다.현장에는 군 폭발물 처리반(EOD)과 소방대가 긴급 출동했다. 전문가들의 정밀 조사 결과 다행히 해당 포탄은 폭발 위험이 없는 상태인 것으로 확인됐다. 이후 의료진은 긴급 수술을 통해 남성의 몸에서 포탄을 안전하게 제거했다.해당 포탄은 1918년 제작된 것으로 추정되며, 1차 대전 당시 서부 전선에서 흔히 사용되던 종류다. 프랑스에서는 농경지나 건설 현장에서 당시 유효 탄약이 발견되는 일이 종종 발생하지만, 인체 내부에서 발견되는 것은 극히 이례적인 일이다.현지 경찰은 이 남성이 어떤 경위로 포탄을 입수해 신체에 삽입했는지 조사할 예정이다. 검찰은 남성을 군사 무기 소지 혐의로 기소하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.현지 언론은 의료진의 말을 인용해 “성적인 목적으로 부적절한 물건을 신체에 삽입했다가 사고로 이어지는 경우가 종종 있다”고 전했다.프랑스에서는 지난 2022년에도 툴롱의 한 병원에서 88세 노인이 항문에 1차 대전 당시 포탄을 넣은 채 나타나 병원 전체가 대피하는 등 유사한 사건이 발생한 바 있다.하승연 기자