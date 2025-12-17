“커피 한 잔에 ‘소금’ 솔솔”…SNS ‘황당 유행’ 따라하다간 건강 빨간불, 왜

커피 머신에서 프라이팬으로 쏟아지고 있는 커피 원두. 123rf

커피에 소금을 넣어 마시는 새로운 트렌드가 확산하자 전문가들이 심각한 건강 위험을 경고하고 나섰다. 소금이 단맛을 높인다는 믿음에 따른 것이지만 과도한 염분 섭취로 이어질 수 있다는 지적이다.15일(현지시간) 더 선에 따르면, 커피에 소금을 넣는 트렌드가 인기를 끌면서 전문가들이 건강상 위험을 경고했다. 소금을 넣으면 커피가 더 달게 느껴지고 설탕 섭취를 줄일 수 있다는 믿음 때문이다.영국 브래드퍼드대 심리학자 엘리너 브라이언트 박사는 “소금은 카페인의 쓴맛을 완화해 맛을 향상시키고, 때로는 커피를 더 달게 느끼게 만든다”고 설명했다.브라이언트 박사는 “일부 영국인들은 소금이 설탕 대신 단맛을 내기 때문에 건강에 좋다고 믿는다”며 “하지만 커피에 소금을 넣는 것이 건강에 도움이 된다는 과학적 근거는 없다”고 밝혔다.그러면서 “이런 방식으로 염분 섭취를 늘리면 건강에 해로울 수 있으며, 특히 하루에 여러 잔을 마시는 사람들에게는 더욱 위험하다”고 경고했다.또한 브라이언트 박사는 커피를 마시는 방식이 유전자에 따라 결정된다고 설명했다.그는 “쓴맛에 대한 선호도는 미각 인식과 관련된 우성 유전자와 열성 유전자의 영향을 받는다”고 설명했다.이어 “사람은 태어날 때부터 쓴맛을 좋아하거나 싫어하는 경향이 있다”며 “많은 사람들이 쓴맛을 좋아하는 법을 배우지만, 커피에 다른 것을 넣는 사람들은 자신의 입맛에 맞게 ‘맛을 조정’하는 것”이라고 덧붙였다.커피 머신 제조업체 필립스는 “복잡한 주문은 새로운 것이 아니지만, 최근 유행은 커피 애호가들이 변형을 극단으로 끌고 가고 있음을 보여준다”고 논평했다.김성은 기자