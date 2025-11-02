“차라리 해외 간다”더니…비싸서 외면받던 ‘이곳’, 요즘 관광객 ‘북적’

비행기. 픽사베이

성산일출봉. 픽사베이

제주도가 경기 여주시에서 진행한 관광 촉진 행사인 ‘대도시 팝업 이벤트’ 현장. 제주특별자치도 제공

지역 내 높은 물가 탓에 관광객의 외면을 받던 제주도가 최근 방문객이 증가한 것으로 나타났다.2일 제주특별자치도에 따르면 10월 한 달간 제주를 방문한 관광객은 133만 6000명으로 잠정 집계됐다. 지난해 동월 대비 12.0%나 늘어난 수치다. 올해 들어 가장 높은 월간 증가율이기도 하다.증가세를 주도한 건 외국인이다. 외국인 관광객은 전년 동월 대비 24.9% 늘었다. 같은 기간 내국인도 늘긴 했으나 증가율은 9.8%에 그쳤다.제주도는 올해 2분기부터 시작된 지역관광 회복세가 10월 들어 본격화된 것으로 보고 있다. 이는 지난 2월 민관 협력으로 꾸린 ‘제주관광 비상대책위원회’ 가동의 효과라는 게 제주도의 설명이다.제주관광 비상대책위원회는 제주도 관광 물가가 높다는 지적 등을 반영해 ▲단체여행 인센티브 사업 ▲대도시 팝업 이벤트 개최 ▲제주여행주간 운영과 같은 핵심사업을 2월부터 추진해 왔다.특히 제주도는 전통적인 핵심 방문객층인 중국·대만 관광객 외에도 일본·싱가포르까지 홍보를 확대한 점도 주효했다고 보고 있다.제주도는 향후 중국인 단체 관광객 무비자 입국 정책에 발맞춰 중국 시장 프리미엄 상품을 개발하는 등 해외시장 확대에 박차를 가할 계획이다. 또한 관광 수요가 줄어드는 겨울철을 앞두고 ‘제주여행주간-겨울 시즌’ 캠페인을 개최해 비수기 대비책도 마련한다.김양보 제주도 관광교류국장은 “10월 관광객 12% 증가는 단순한 수치가 아니라 정책 실효성과 제주 관광 시장 신뢰 회복이 동시에 증명된 결과”라고 평가했다.정회하 인턴기자