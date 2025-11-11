농인 손님에 “맛있게 드세요” 수어로 ‘깜짝’ 인사…‘엄지척’ 받은 카페 점주

경기 안산의 한 카페 SNS에 올라온 영상 ‘화제’

점주 “마음 전달하고 싶어 유튜브 보고 미리 연습”

경기 안산시의 한 카페 점주가 농인 고객에게 커피를 가져다주며 수어로 “맛있게 드세요”라고 인사하자 한 고객(왼쪽)이 ‘감사하다’고 답하고 있다. 다른 고객은 엄지를 들어 올려 보였다. 이디야커피 인스타그램 캡처

경기 안산시의 한 카페에서 농인 고객에게 수어로 응대한 점주의 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.10일 이디야커피는 한 점주와의 인터뷰를 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 공개했다.이 인터뷰는 지난달 19일 해당 점주가 SNS에 올린 한 영상이 계기가 됐다. 영상에는 농인 고객 두 명과 고객에게 직접 음료를 가져다주는 점주의 모습이 담겼다.점주는 수어로 고객들에게 “맛있게 드세요”라고 인사를 건넸고, 이에 놀란 한 고객은 “수어를 잘하신다. 감사하다”며 화답했고, 다른 고객은 엄지를 들어 올려 보였다.해당 영상은 온라인에서 화제를 모으며 11일 기준 조회수 138만회를 기록했다.네티즌들은 “각박한 세상에서 소중한 영상이다”, “직원분의 친절한 태도도, 수어도 감동이다”, “커피가 식어도 따뜻하겠다”, “카페 대박 났으면 좋겠다” 등의 반응을 보였다.이디야커피 측 인터뷰에 따르면 점주는 “고객에게 ‘맛있게 드세요’를 마음으로 전달하고 싶어 유튜브를 보고 미리 연습했다”며 “홍보가 아닌 행복했던 순간을 남기고 싶은 기록용이었는데 이렇게 많은 분이 보실 줄은 몰랐다”고 전했다.이디야커피 측은 “누군가에게 단순한 손동작이, 누군가에게는 세상과 연결되는 따뜻한 대화일 수 있다는 점을 알려주신 점주님께 감사드린다”고 밝혔다.조희선 기자