“3년 준비해 4명 노렸다”…항공사 기장 살해 전 부기장 구속

항공사 기장 살해 혐의 50대 영장실질심사

옛 직장 동료인 항공사 기장을 살해한 혐의를 받고 있는 A(50대)씨가 구속전피의자심문(영장실질심사) 받기 위해 20일 부산 연제구 부산지방검찰청으로 들어가고 있다. 공동취재 2026.03.20.

항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 전직 부기장 김모씨가 구속됐다.부산지법 엄지아 영장전담 판사는 20일 김씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도망할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.김씨는 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.김씨는 체포 직후 범행 계획을 스스로 밝히기도 했다. 17일 오후 10시 36분쯤 부산진경찰서에 도착한 김씨는 범행 동기를 묻는 질문에 “공군사관학교 기득권에 억울하게 인생을 파멸당했다”며 “제 할 일을 했다”고 주장했다.범행을 언제부터 준비했느냐는 질문에는 “3년 동안 했다”고 답했고, 추가 범행 계획이 있었느냐는 질문에는 “4명”이라고 말해 복수의 범행을 계획했던 정황도 드러났다.범행 전날인 16일에는 경기 고양시 일산서구에서 또 다른 동료 기장 B씨를 상대로 살해를 시도했으나 실패했고, 이후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 전 동료 C씨 주거지를 찾았다가 미수에 그친 것으로 조사됐다.김씨는 범행 직후 울산으로 도주했다가 약 14시간 만에 경찰에 붙잡혔다.수사 결과 김씨는 공군사관학교 선배이자 직장 동료였던 기장들을 상대로 앙심을 품고 수개월 전부터 뒤를 밟으며 범행을 준비한 것으로 드러났다. 택배기사로 위장해 주거지를 파악하는 등 치밀하게 계획한 정황도 확인됐다.김씨는 사이코패스 진단평가(PCL-R)에서는 기준 미달 점수를 받은 것으로 확인됐다. 다만 경찰은 피해망상 성향 등 정신 상태가 범행에 영향을 미쳤을 가능성을 들여다보고 있다.경찰은 김씨의 구체적인 범행 동기와 진술의 신빙성을 계속 확인하는 한편, 신상정보 공개 여부도 검토할 방침이다.김유민 기자