logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“이주노동자 엉덩이에 에어건 분사, 복부 부풀어 응급수술”… 경찰 수사 착수

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026 04 07 14:52 수정 2026 04 07 15:44
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


경기 화성의 한 제조업체 대표가 이주노동자의 항문 부위에 에어건을 분사해 다치게 한 사건과 관련, 경찰이 수사에 착수했다.

경기남부경찰청 광역수사대는 화성시 만세구 향남읍 한 도금업체에서 발생한 태국 출신 노동자 A씨의 상해 사건 수사를 위해 수사관 10명으로 구성된 수사전담팀을 편성했다고 7일 밝혔다.

경찰은 ‘이주노동자에 에어건 쏴 장기 손상’ 보도에 대해 사안이 중대하다고 판단하고 이같이 조처했다고 설명했다.

한겨레 보도에 따르면 지난 2월 20일 해당 업체에서 A씨가 작업대에 몸을 숙인 채 일을 하던 중 회사 대표 B씨가 다가와 A씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사했다.

A씨는 이로 인해 복부가 급격히 부풀어 오르고 호흡 곤란 증세를 보였다.

그는 사건 당일 화성중앙병원을 거쳐 수원에 있는 아주대병원으로 옮겨졌지만, 바로 치료를 받지 못하고 숙소로 돌아왔다.

이튿날 몸 상태가 더욱 악화하자 A씨는 119를 통해 오산한국병원으로 이송돼 1차 응급 수술을 받았고 현재까지 치료 중인 것으로 전해졌다.

경찰은 고용노동부 경기지방고용노동청 광역노동기준감독과와 합동으로 현장 조사를 진행한 뒤 유사 사례가 있었는지 등을 점검할 방침이다.

아울러 피해자 보호를 위해 심리 상담, 치료비 지원 등을 하기로 했다.

이정수 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경찰이 이번 사건에 대해 편성한 수사전담팀의 구성 규모는?
TodayBest

  1. “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

    thumbnail - “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

  2. 걸그룹 멤버 “남편과 주기적으로 헤어지고 다른 男 만나” 충격 고백

    thumbnail - 걸그룹 멤버 “남편과 주기적으로 헤어지고 다른 男 만나” 충격 고백

  3. “가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

    thumbnail - “가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

  4. “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

    thumbnail - “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

  5. “꿈이 있어 삼성 퇴사, 더 늦기 전에”… ‘참교육’ 배우 진기주의 12년 전 이메일 화제

    thumbnail - “꿈이 있어 삼성 퇴사, 더 늦기 전에”… ‘참교육’ 배우 진기주의 12년 전 이메일 화제

  6. “부모님 앞 이쑤시고 흡연한 남친…헤어지라는 父, 속 좁은 건가요?”

    thumbnail - “부모님 앞 이쑤시고 흡연한 남친…헤어지라는 父, 속 좁은 건가요?”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved