靑 “삼성전자 총파업 유보, 국가· 국민 위한 대승적 결단 감사”
청와대가 20일 삼성전자 노사가 성과급 관련 잠정 합의를 이뤄낸 것과 관련해 “국가와 국민 모두를 위한 노사의 대승적 결단에 감사하다”고 전했다.
청와대 관계자는 이날 언론 공지를 통해 “끝까지 중재에 임해준 노동부 장관 등 정부 관계자들의 노력이 어우러진 결과로 평가한다”며 이같이 밝혔다.
삼성전자 노사는 20일 밤 10시 44분 경기지방노동위원회에서 2026년 성과급 노사 잠정 합의에 대해 서명했다.
삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)의 최승호 위원장은 서명 직후 “오늘 사후조정이 불성립된 이후 고용노동부 장관 주재로 노사 교섭이 재개됐고, 총파업을 불과 몇 시간 앞둔 시점에서 잠정합의안을 도출했다”고 밝혔다.
최 위원장은 “공동투쟁본부는 투쟁지침 3호를 발령해 총파업을 유보했다”며 “조합원 찬반투표는 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 실시된다”고 전했다.
삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장도 “오랜 시간 임금협상 타결을 기다려 준 임직원 여러분께 죄송하고 감사하다”며 “이번 잠정합의가 상생의 노사 문화를 만들어가는 출발점이 되도록 하겠다”고 강조했다.
노사가 마련한 잠정합의안은 조합원 찬반투표를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
이보희 기자
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