“출소 후 힘들었지만, 월 690만원 법니다” 건설현장 기술 배운 전과자 사연 화제

건설현장 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

출소 후 인력사무소에 나가 일용직 일을 시작한 지 10여년이 지난 지금 월 700만원 가까운 급여를 받고 있다는 한 네티즌의 사연이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.지난 18일 온라인 커뮤니티 디시인사이드(디씨)의 한 갤러리(게시판)에 올라온 ‘출소 이후의 삶’이라는 제목의 글은 이후 다른 커뮤니티로 확산하며 주목받았다.30대 중반이라고 밝힌 글쓴이 A씨는 지금은 경남 창원의 한 현장에 와서 일하고 있다면서 머물고 있는 숙소 사진 한 장을 인증샷으로 올린 후 “어릴 때 까불까불한다고 동네 깡패들 쫓아다니다 보니 징역 살게 됐다”는 말로 사연을 시작했다.감옥에 들어가기 전에도 자기계발이나 제대로 된 일을 해본 적 없었다는 A씨는 출소 직후 마땅히 할 게 없어 인력사무소에 나가기 시작했다고 했다.처음 얼마간은 사무소에서도 일을 보내주지 않았으나, 일찍 일어나는 습관을 들일 겸 얼굴도장을 꾸준히 찍었더니 일을 주기 시작했다고 회상했다.그는 현장에서 비교적 어린 나이로 열심히 일하자 자신을 좋게 봐주는 사람들도 생기기 시작했고, 그러다 어느 현장에서 미장·조적 회사 사람을 알게 됐고 그 분야로 취직하게 됐다고 설명했다.A씨는 “벽돌, 레미콘을 다루는 일이다 보니 생각보다 매우 힘들었지만 하다 보니 기술도 늘고 재미도 있었다”며 “연차 쌓여 가니 연봉 올리는 재미도 쏠쏠하다”고 말했다.그가 이번달 급여라며 올린 입금 문자 메시지에는 689만 8420원이라는 금액이 찍혀 있었다.전국 현장을 돌아다니는 그는 현재 창원에서 지내고 있는 원룸의 월세는 회사에서 내주고 자신은 보증금과 공과금만 내면 된다고 덧붙였다.A씨는 “사회생활 꾸준히 하다 보니 부모님 찾아뵐 때도 안 쭈뼛거리게 된다. 전과자라고 할 일 없는 게 아니더라. 힘내자”며 출소 이후 막막한 감정을 느끼고 있을 사람들에게 용기를 줬다.이 사연이 올라온 갤러리 이용자들은 “되게 성실한 스타일인가 보다. 성실한 것도 재능이고 능력이다”, “부모님도 현재 모습 보면 뿌듯해하실 것 같다”, “멋지다. 지금보다 더 성공해라” 등 댓글로 A씨를 응원했다.다른 커뮤니티 이용자들도 사연을 접한 뒤 “교화와 갱생의 좋은 예다”, “세후 690만원이면 세전은 얼마냐. 부럽다”, “막노동도 막노동 나름이라고 기술 배워 두면 수요 있고, 자격증 따고 인맥 쌓아 두면 일 안 끊긴다” 등 반응을 보였다.이정수 기자