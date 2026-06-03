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“사전투표 하고 본투표 또 했다” 목포서 중복투표 사례 확인…선관위 조사

이보희 기자
입력 2026 06 03 22:27 수정 2026 06 03 22:27
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투표소 관리 사무원이 선관위에 알려
전남선관위 “정확한 경위 조사 중”

6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 해당 기사와 직접적 관련 없는 자료사진. 2026.6.3. 서울신문
6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 해당 기사와 직접적 관련 없는 자료사진. 2026.6.3. 서울신문


제9회 전국동시지방선거 본투표가 치러진 3일 전남 목포에서 중복 투표 사례가 접수돼 선거관리위원회가 사실관계를 확인 중이다.

전남도선거관리위원회에 따르면 이날 오전 목포시 상동 한 투표소에서 사전투표를 마친 유권자가 본투표에도 참여했다는 내용이 접수됐다.

투표소 관리 사무원이 목포시선관위에 해당 유권자의 중복 투표 사실을 알린 것으로 전해졌다.

공직선거법상 같은 선거에서 두 차례 투표하는 중복 투표는 허용되지 않는다.

선관위는 당시 투표 절차와 명부 관리 과정을 확인하는 등 정확한 경위를 조사하고 있다.

전남선관위 관계자는 “현재 사실관계를 확인하고 있다”며 “조사 결과에 따라 필요한 조치를 검토할 예정”이라고 밝혔다.

이보희 기자
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