미군, 北 미사일 도발에 “美영토·동맹국에 즉각적 위협 안돼”

태평양사령부, 탄도미사일 도발 관련 성명

“美 본토·동맹 방어 전념”

북한이 해안 방파제 일대의 이동식 발사대에서 단거리탄도미사일을 동해 방향으로 쏘아 올리고 있다. 북한은 20일 평양 일대에서 단거리탄도미사일 십여 발을 발사했다. 노동신문

북한이 20일 오후 평양서 동해상으로 단거리탄도미사일 10여발 발사했다. 올해 들어 12번째 미사일 도발이자 약 일주일 만에 재개된 무력시위다. 아울러 지난 17일 한미 연합연습 ‘을지 프리덤 실드’(UFS) 개시 후 첫 도발이기도 하다. 뉴스1

북한이 동해상으로 탄도미사일 10여 발을 발사한 데 대해 미군이 “미국 영토와 동맹국들에 즉각적인 위협이 되지 않는다”고 평가했다.주한미군을 비롯한 태평양 지역 미군을 관할하는 미 태평양사령부는 20일(현지 시간) 성명을 통해 “우리는 최근의 미사일 발사 사실을 인지하고 있으며, 동맹국 및 파트너국들과 긴밀히 협의하고 있다”고 밝혔다.사령부는 “현재 평가에 따르면 이러한 사건들은 미국 인원이나 영토, 또는 우리 동맹국들에 즉각적인 위협이 되지 않는다”며 “미국은 미국 본토와 이 지역 동맹국들의 방어를 위해 계속 전념하고 있다”고 전했다.앞서 북한은 한국시간으로 20일 오후 5시쯤 평양 일대에서 동해상으로 단거리탄도미사일(SRBM) 10여 발을 발사했다.합동참모본부는 “포착된 미사일은 약 300㎞를 비행했고 정확한 제원은 한국과 미국 당국이 정밀 분석 중”이라고 밝혔다.안규백 국방부 장관은 국회 국방위원회에서 북한의 미사일 도발과 관련해 “600㎜ 방사포로 생각되며 발사, 비행부터 소실 단계까지 계속 추적했다”고 밝혔다.북한의 이번 도발은 지난 17일 하반기 한미 연합연습인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 개시 후 첫 도발로, 지난 12일 원산에서 동해상으로 탄도미사일 1발을 발사한 이후 8일 만이다.지난 16일 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한에 도발적이라는 이유로 UFS 훈련 축소를 지시했고, 한미 양국은 이후 당초 11일간 진행하려던 훈련 일정을 5일로 엿새 단축했다.이에 북한 대외 총괄인 김여정 노동당 총무부장은 19일 담화를 내고 UFS 축소에 대해 “평할 가치가 없다”며 이를 유화책으로 보지 않는다는 입장을 드러냈다.이후 미사일 도발을 감행한 20일에도 담화를 통해 “돌연 훈련 축소를 지시한 트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨 하던 전쟁 놀이판을 못 하게 된 가긍한 처지에 놓이게 됐다”고 비꼬았다.이보희 기자