logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

법원, 내일 尹 내란 우두머리 혐의 재판 “중계 허가”

이보희 기자
입력 2025 10 01 18:21 수정 2025 10 01 19:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
윤석열, ‘특검기소’ 첫 재판 출석 윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석해 있다. 연합뉴스
윤석열, ‘특검기소’ 첫 재판 출석
윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석해 있다. 연합뉴스


법원이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 등의 재판에 대한 중계 허용을 결정했다.

1일 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 등 사건을 심리하는 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 오는 2일 오전 10시 10분 열리는 재판의 촬영과 중계를 허가한다고 밝혔다.

단 재판 시작부터 증인 신문이 개시되기 전까지만 촬영 및 중계가 허가됐다. 생중계는 이뤄지지 않고, 법원이 자체 카메라를 이용해 영상을 촬영한 뒤 개인 정보 등을 비식별 조치(음성 제거, 모자이크 등) 한 뒤에 영상이 업로드될 예정이다.

특검법 11조 4항에서는 특검 또는 피고인 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가해야 한다고 규정한다. 앞서 내란 특검팀은 지난달 30일 재판부에 중계 허가 신청서를 제출한 바 있다.

앞서 법원은 지난달 26일 내란 특검이 추가 기소한 윤 전 대통령의 체포 방해 등 혐의 첫 공판 중계를 허용한 바 있다. 이어 지난달 29일에도 내란 우두머리 방조 등 혐의를 받는 한덕수 전 총리의 첫 공판을 중계했다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “무정자증인데 아내가 임신했습니다” 늦둥이 부부 의문의 사연

    thumbnail - “무정자증인데 아내가 임신했습니다” 늦둥이 부부 의문의 사연

  2. 김수현 맞아? 눈물의 기자회견 후 산에서 스트레스 푸는 모습

    thumbnail - 김수현 맞아? 눈물의 기자회견 후 산에서 스트레스 푸는 모습

  3. 이민정 “친언니 죽음, 고등학교 때 알았다”…숨겨진 가정사 ‘눈물’

    thumbnail - 이민정 “친언니 죽음, 고등학교 때 알았다”…숨겨진 가정사 ‘눈물’

  4. “생수, 인체에 심각한 영향”…1년 마시면 수돗물보다 ‘미세플라스틱’ 9만개 추가

    thumbnail - “생수, 인체에 심각한 영향”…1년 마시면 수돗물보다 ‘미세플라스틱’ 9만개 추가

  5. ‘38세’ 김옥빈, 새달 결혼… 예비신랑은 비연예인

    thumbnail - ‘38세’ 김옥빈, 새달 결혼… 예비신랑은 비연예인

  6. “대통령 아들은 데이트도 남달라”…‘이 건물’ 한 층 폐쇄한 트럼프 아들

    thumbnail - “대통령 아들은 데이트도 남달라”…‘이 건물’ 한 층 폐쇄한 트럼프 아들
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved