logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“날 무시해”…부부싸움 후 딸 집 간 아내 찾아가 살해한 70대 구속

이보희 기자
입력 2025 09 20 09:50 수정 2025 09 20 11:04
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음.
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음.


부인과 말다툼을 하는 등 갈등을 빚다 결국 살인까지 저지른 70대 남성이 구속 송치됐다.

경기 일산동부경찰서는 살인 혐의로 70대 남성 A씨를 구속 송치했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 12일 오후 11시 25분께 고양시 일산동구에 있는 딸의 집에서 혼자 있던 70대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다.

이전에도 다양한 문제로 갈등을 빚어왔던 이들 부부는 사건 발생 전 B씨가 다른 사람이 쓰던 물건을 가져와 재활용하는 문제 등으로 말다툼했다.

사소한 말다툼은 감정싸움으로 변했고 사건 전날 격분한 B씨는 집을 나가 인근에 있는 딸의 집으로 갔다.

B씨가 집에 들어오지 않자 화가 난 A씨는 흉기를 들고 딸의 집에 가서 혼자 있던 B씨에게 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

범행 직후 A씨는 119에 “사람을 죽였다”고 신고했다. 소방당국이 즉시 출동했지만 B씨는 심정지 상태였고 인근 병원으로 이송됐지만 사망했다. A씨는 현장에 출동한 경찰에 의해 별다른 저항 없이 검거됐다.

A씨는 경찰에 “그동안 갈등이 있었고 사건 당일에는 나를 무시한다는 생각이 들어서 범행했다”는 취지로 진술했다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 男과 동거하는 소녀들 ‘3만명’…“임신 후 버려져” 부모도 안 말렸다

    thumbnail - 男과 동거하는 소녀들 ‘3만명’…“임신 후 버려져” 부모도 안 말렸다

  2. “무슨 일 생기면 신고해줘”라며 집 나선 여고생 삭발 된 시신으로 발견, 용의자 ‘아빠 친

    thumbnail - “무슨 일 생기면 신고해줘”라며 집 나선 여고생 삭발 된 시신으로 발견, 용의자 ‘아빠 친

  3. “생방송 중인데”…男BJ 흉기 찌른 女유튜버, ‘살인미수’ 긴급 체포

    thumbnail - “생방송 중인데”…男BJ 흉기 찌른 女유튜버, ‘살인미수’ 긴급 체포

  4. “280만원 줄게” 20대男에 초등생 딸과 목욕·성행위 허락한 母…日 공분

    thumbnail - “280만원 줄게” 20대男에 초등생 딸과 목욕·성행위 허락한 母…日 공분

  5. “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

    thumbnail - “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

  6. “女가 女 미워하는 건 이해 가” 李대통령 발언에 이준석 “국격 추락”

    thumbnail - “女가 女 미워하는 건 이해 가” 李대통령 발언에 이준석 “국격 추락”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved