logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

주택가 출몰 멧돼지, 30대女 공격…50대 전기검침원이 헬멧으로 제압

이보희 기자
입력 2025 10 10 17:52 수정 2025 10 10 17:53
기사 소리로 듣기
다시듣기

함안 한 마을서 멧돼지가 여성 공격
머리 등에 부상 당해 병원 이송…생명엔 지장 없어
전기검침원, 헬멧으로 제압…멧돼지 숨져

제압당한 멧돼지. 경남소방본부 제공
제압당한 멧돼지. 경남소방본부 제공


추석 연휴 경남 함안지역 한 마을에서 주민을 다치게 한 멧돼지를 전기검침원이 헬멧으로 제압한 일이 알려졌다.

10일 경남소방본부와 함안군 등에 따르면 추석 연휴 마지막 날인 지난 9일 오전 8시 43분쯤 함안군 산인면 입곡리 한 마을 주택가에 나타난 멧돼지가 주민인 30대 여성 A씨를 공격했다.

머리와 왼쪽 무릎 등을 다친 A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 현재 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.

무게가 30~40㎏ 정도인 이 멧돼지는 A씨를 공격하기 전에 대치하고 있던 전기검침원 50대 B씨에 의해 제압됐다.

오토바이를 타고 이 마을을 방문한 B씨는 멧돼지가 주민을 공격하자 오토바이 헬멧으로 멧돼지를 가격해 제압한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 소방당국과 경찰 등은 현장 도착 당시 멧돼지는 이미 죽은 상태였다고 전했다.

경찰과 소방은 멧돼지 출몰 경위 등을 조사하고 있다.

야생 멧돼지. 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB
야생 멧돼지. 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB


앞서 추석날인 지난 6일에도 부산에 멧돼지가 나타나 상점 출입문을 파손하고 차량과 충돌한 사건이 발생했다.

지난 6일 오후10시 50분쯤 부산 사하구 신평역 인근에 멧돼지가 나타났다는 신고가 112에 접수됐다.

몸무게 120㎏가량으로 추정되는 이 멧돼지는 건물 1층 안경점으로 돌진해 출입문과 유리창을 부순 뒤 같은날 오후 11시 55분께쯤 인근 공장 앞 도로에서 차량과 충돌한 뒤 죽었다.

멧돼지 사체는 구청에 인계됐으며 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남

    thumbnail - “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남

  2. “들러리女 묶고 낯선 男과 강제 키스”…결혼 악습 ‘이유’ 있었다

    thumbnail - “들러리女 묶고 낯선 男과 강제 키스”…결혼 악습 ‘이유’ 있었다

  3. 신호위반 트럭, 퇴근길 신혼부부 덮쳐…임신한 아내와 태아 숨졌다

    thumbnail - 신호위반 트럭, 퇴근길 신혼부부 덮쳐…임신한 아내와 태아 숨졌다

  4. “주삿바늘 뜯더니”…의료진 눈에 ‘HIV 양성 혈액’ 뿌린 20대男 발칵

    thumbnail - “주삿바늘 뜯더니”…의료진 눈에 ‘HIV 양성 혈액’ 뿌린 20대男 발칵

  5. 김종국, 신혼여행 첫날부터 헬스장으로 향해…아내 반응이

    thumbnail - 김종국, 신혼여행 첫날부터 헬스장으로 향해…아내 반응이

  6. “뽀뽀 해봤니?” 초등생 여아 2명 ‘떡볶이’로 유인한 80대男 입건

    thumbnail - “뽀뽀 해봤니?” 초등생 여아 2명 ‘떡볶이’로 유인한 80대男 입건
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved