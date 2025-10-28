“구독자 100만” 유명 유튜버 납치·살해 시도한 일당 체포…‘살인미수’ 영장

경찰 자료사진. 연합뉴스

경찰이 인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치하고 폭행한 남성 2명을 체포하고 구속영장을 신청했다.28일 인천 연수경찰서는 공동감금 등 혐의로 체포한 A씨 등 20~30대 남성 2명에게 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.A씨 등은 지난 26일 오후 10시 40분쯤 인천시 연수구 송도동 모 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B씨를 차량에 납치하고 둔기로 여러 차례 때려 살해하려 한 혐의를 받고 있다.이들은 돈을 주겠다며 B씨를 그가 사는 아파트 주차장으로 불러낸 뒤 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐다.B씨는 A씨 일당과 만나기 직전 경찰에 미리 신변에 위협을 느낀다며 신고한 상태였다.신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 차량을 추적해 전날 오전 2시 40분쯤 충남에 있던 A씨 일당을 현행범으로 체포했다.B씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.그는 구독자가 100만명이 넘는 유명 게임 유튜버로 확인됐다.B씨는 경찰에서 “A씨 일당으로부터 받을 돈이 있다”는 취지로 진술했다.경찰은 A씨 일당의 행위에 살해 의도가 있었던 것으로 보고 공동감금치상 혐의에 더해 살인미수 혐의를 적용했다.경찰 관계자는 “현재 정확한 범행 경위를 조사 중”이라고 전했다.이보희 기자