3살 딸 아동복에 ‘19금’ 문구…부모는 경악, 유명 회사 “전액 환불”

탑텐키즈 유아 상하복에 ‘성행위’ 관련 문구

부모 “한글로 적혀 있었다면 어땠겠나” 분통

탑텐키즈 “구매고객 전액 환불” 공식 사과

성행위와 관련한 부적절한 문구가 적힌 탑텐키즈의 유아용 상하복. 자료 : JTBC ‘사건반장’

탑텐키즈가 유아 상하복에 적힌 부적절한 문구에 대해 사과했다. 자료 : 탑텐키즈 공식 홈페이지

국내 유명 의류 브랜드의 아동복에 성행위를 의미하는 부적절한 문구가 적혀 있었던 것으로 뒤늦게 드러났다. 소비자가 문제를 제기하자 브랜드 측은 관련 상품을 매장에서 회수하고 구매한 소비자들에게 전액 환불하겠다고 밝혔다.30일 JTBC ‘사건반장’과 의류업계에 따르면 A씨는 지난 18일 서울의 탑텐키즈 매장에서 아동복 40만원어치를 구매한 뒤, 3살 딸에게 구매한 옷을 입히던 중 옷에 적혀있는 문구가 이상하다고 생각했다.A씨가 구매한 것은 겨울용 맨투맨과 조거팬츠 세트로, 여아용으로 여겨지는 분홍색 옷이었다. 맨투맨에는 토끼가 양말 안에 들어가 얼굴만 내밀고 있는 그림 옆에 영어로 “컴 인사이드 미(come inside me)”라고 적혀 있었다.영어 문구가 일반적인 표현이 아닌 것 같다고 생각한 A씨는 인터넷에서 해당 문구를 검색했고, 여성이 남성에게 ‘피임 없는 성관계’를 요구하는 의미를 담고 있는 것으로 나타났다.A씨는 탑텐키즈 본사에 전화를 걸어 항의했다. 이에 탑텐키즈 관계자는 “해당 문제를 인지하고 있으며, 상품을 매장에서 회수 중”이라고 답했다고 사건반장은 전했다.이어 별다른 사과나 해명 없이 “검수 담당 직원을 퇴사 조치했다”며 환불해주겠다고 밝혔다고 A씨는 전했다.A씨는 “옷을 살 때 영어 문구를 잘 보지 않고 구매하지 않나”며 “심지어 여아용 분홍색 옷이었는데, 그런 말을 한글로 써서 입고 다닌다면 어땠겠나”라고 분통을 터뜨렸다.이 같은 사실이 알려지자 탑텐키즈는 공식 홈페이지에 사과문을 올렸다.탑텐키즈는 “일부 제품에 부적절한 문구가 사용된 것에 고객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”면서 “외부 아티스트와의 협업 과정에서 제작됐으나, 문구의 적절성을 충분히 검토하지 못한 것은 전적으로 저희 브랜드의 책임”이라고 고개를 숙였다.그러면서 해당 제품의 판매를 중단하고 전량을 회수하는 한편, 구매한 고객들에게 전액 환불하겠다고 밝혔다. 실제 탑텐키즈 공식몰에서는 해당 상하복 가운데 문제가 된 분홍색의 상하복 세트가 판매되지 않고 있다.탑텐키즈는 “제품 검수 프로세스를 전면 재점검하겠다”면서 “아이들을 위한 제품을 만드는 브랜드로써 가장 기본적인 책임을 다하지 못한 점 깊이 반성한다”고 재차 사과했다.탑텐키즈는 신성통상의 SPA 브랜드 ‘탑텐’의 아동복 브랜드로, 자녀를 키우는 부모들 사이에서 ‘가성비 아동복’ 브랜드로 알려져 있다.김소라 기자