“승무원 피 흘리고 멍”…운항 중인 진에어 항공기서 승객 난동·폭행

부산발 세부행 비행기서 승객이 승무원 폭행

필리핀 현지 경찰에 인계

진에어 “단호하게 법적 조치”

진에어 여객기. 진에어 제공

운항 중인 여객기 안에서 승객이 승무원을 폭행한 사건이 벌어졌다.19일 항공업계에 따르면 지난 17일 오후 11시쯤 부산에서 이륙해 필리핀 세부를 향하던 진에어 여객기 LJ073편에서 승객 A씨가 승무원을 폭행했다.당시 승객 A씨는 다른 승객과 다툼을 벌이며 난동을 피웠고, 승무원이 A씨를 말리는 과정에서 폭행당한 것으로 전해졌다.폭행당한 승무원은 사무장으로, 피를 흘리고 멍이 드는 등 부상을 입었다.항공사 측은 A씨를 진정시킨 뒤 별도 좌석에 격리했다. 승객 등 추가 피해자는 없는 것으로 알려졌다.항공기는 비상착륙 없이 세부에 도착했고 A씨는 현지 공항경찰대에 인계된 것으로 확인됐다.항공보안법 제43조에 따르면 항공기 내에서 승무원 등을 폭행해 항공기와 승객 안전을 해친 경우 최대 징역 10년에 처할 수 있다.진에어 관계자는 “이번 사안은 항공 안전 및 보안에 심각한 영향을 줄 수 있는 중대한 위법 사안으로 관련 법규에 따라 해당 승객에게 단호하게 법적 조치를 취할 예정”이라고 전했다.이보희 기자