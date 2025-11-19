logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

신안 해상서 267명 탑승 여객선 좌초…목포로 승객 이송 중

이보희 기자
입력 2025 11 19 21:05 수정 2025 11 19 22:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
좌초 여객선서 탑승객 구조 작업 19일 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19 [목포해경 제공]
좌초 여객선서 탑승객 구조 작업
19일 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19 [목포해경 제공]


전남 신안 해상에서 승객과 승무원 267명을 태운 대형 여객선이 좌초해 해경이 구조에 나섰다.

19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 “배가 섬에 올라탔다”며 여객선이 좌초했다는 신고가 해경에 접수됐다. 신고를 받고 출동한 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.

이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다.

여객선은 장산도 인근으로 접근하던 중 암초 위에 올라선 것으로 전해졌다.

여객선은 왼쪽으로 15도 이상 기울어졌으나 내부로 물이 차거나 화재가 날 징후는 없는 것으로 전해졌다. 해상은 잔잔한 상태인 것으로 전해졌다.

현장에 도착한 해경 함정으로 승객들이 이동 중이다.

해경은 현장에 경비정 등을 급파해 승객 안전을 확보하고 있으며 함정 2대와 연안 구조정 1대를 이용해 승객들을 목포해경 전용부두로 이송 중이다.

전남 신안 해상서 267명 태운 여객선 좌초 19일 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19 [목포해경 제공]
전남 신안 해상서 267명 태운 여객선 좌초
19일 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19 [목포해경 제공]


이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

    thumbnail - ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

  2. 수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디

    thumbnail - 수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디

  3. ‘박주호♥’ 안나, 암투병 3년만 근황…“딸과 데이트 기대돼”

    thumbnail - ‘박주호♥’ 안나, 암투병 3년만 근황…“딸과 데이트 기대돼”

  4. “죽을 때도 함께고 싶다”던 유명 쌍둥이 가수 ‘조력사망’… 향년 89세

    thumbnail - “죽을 때도 함께고 싶다”던 유명 쌍둥이 가수 ‘조력사망’… 향년 89세

  5. ‘돌싱’ 이용대, 8살 연하 걸그룹 출신과 열애설?… “사생활”

    thumbnail - ‘돌싱’ 이용대, 8살 연하 걸그룹 출신과 열애설?… “사생활”

  6. 증인석에 선 손흥민…‘임신’ 3억 뜯은 협박女 재판에 증인으로 출석

    thumbnail - 증인석에 선 손흥민…‘임신’ 3억 뜯은 협박女 재판에 증인으로 출석
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved