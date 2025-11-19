신안 해상서 267명 탑승 여객선 좌초…목포로 승객 이송 중

좌초 여객선서 탑승객 구조 작업

19일 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19 [목포해경 제공]

전남 신안 해상에서 승객과 승무원 267명을 태운 대형 여객선이 좌초해 해경이 구조에 나섰다.19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 “배가 섬에 올라탔다”며 여객선이 좌초했다는 신고가 해경에 접수됐다. 신고를 받고 출동한 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다.여객선은 장산도 인근으로 접근하던 중 암초 위에 올라선 것으로 전해졌다.여객선은 왼쪽으로 15도 이상 기울어졌으나 내부로 물이 차거나 화재가 날 징후는 없는 것으로 전해졌다. 해상은 잔잔한 상태인 것으로 전해졌다.현장에 도착한 해경 함정으로 승객들이 이동 중이다.해경은 현장에 경비정 등을 급파해 승객 안전을 확보하고 있으며 함정 2대와 연안 구조정 1대를 이용해 승객들을 목포해경 전용부두로 이송 중이다.이보희 기자