李대통령 “신안 여객선 좌초, 인명피해 없도록 신속 수습” 지시

이보희 기자
입력 2025 11 19 21:49 수정 2025 11 19 22:59
19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19. 목포해경 제공
19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19. 목포해경 제공


19일 전남 신안군 죽도 남방 인근 해상에서 여객선 ‘퀸제누비아2호’가 좌초되는 사고가 발생한 가운데 이재명 대통령과 정부가 총력 대응을 지시하고 나섰다.

아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역 순방 중인 이 대통령은 이날 현지에서 관련 사고 보고를 받은 뒤 “인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서 달라”고 지시했다고 대통령실이 밝혔다.

이 대통령은 “국민께서 안심하실 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개할 것”도 관계 당국에 지시했다.

김민석 국무총리도 여객선 사고와 관련 “해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입해 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조하라”고 긴급 지시했다.

김 총리는 “현장 지휘체계를 즉시 가동하고 사고 해역에 기상·해상 상태를 면밀히 점검해 2차 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하라”며 “지방자치단체는 인근 항·포구에 임시 대피 및 의료지원 체계를 선제적으로 마련하고 구조된 승객의 사후 조치에 만전을 기하라”고 당부했다.

또 “모든 관계기관은 단 한명의 인명 피해도 발생하지 않도록 끝까지 총력을 다하라”고 지시했다.

전남 신안군에 승객 260여명 탑승한 여객선 좌초. 해경 제공
전남 신안군에 승객 260여명 탑승한 여객선 좌초. 해경 제공


앞서 이날 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초했다는 신고가 해경에 접수됐다.

이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다.

여객선은 왼쪽으로 15도 이상 기울어졌으나 내부로 물이 차거나 화재가 날 징후는 없는 것으로 전해졌다. 해상은 잔잔한 상태인 것으로 전해졌다.

현재 현장에 도착한 해경 함정으로 승객들이 이동 중이다.

해경은 현장 수습에 나서는 한편 정확한 경위를 조사할 방침이다.

이보희 기자
