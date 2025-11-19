李대통령 “신안 여객선 좌초, 인명피해 없도록 신속 수습” 지시
19일 전남 신안군 죽도 남방 인근 해상에서 여객선 ‘퀸제누비아2호’가 좌초되는 사고가 발생한 가운데 이재명 대통령과 정부가 총력 대응을 지시하고 나섰다.
아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역 순방 중인 이 대통령은 이날 현지에서 관련 사고 보고를 받은 뒤 “인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서 달라”고 지시했다고 대통령실이 밝혔다.
이 대통령은 “국민께서 안심하실 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개할 것”도 관계 당국에 지시했다.
김민석 국무총리도 여객선 사고와 관련 “해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입해 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조하라”고 긴급 지시했다.
김 총리는 “현장 지휘체계를 즉시 가동하고 사고 해역에 기상·해상 상태를 면밀히 점검해 2차 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하라”며 “지방자치단체는 인근 항·포구에 임시 대피 및 의료지원 체계를 선제적으로 마련하고 구조된 승객의 사후 조치에 만전을 기하라”고 당부했다.
또 “모든 관계기관은 단 한명의 인명 피해도 발생하지 않도록 끝까지 총력을 다하라”고 지시했다.
앞서 이날 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초했다는 신고가 해경에 접수됐다.
이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다.
여객선은 왼쪽으로 15도 이상 기울어졌으나 내부로 물이 차거나 화재가 날 징후는 없는 것으로 전해졌다. 해상은 잔잔한 상태인 것으로 전해졌다.
현재 현장에 도착한 해경 함정으로 승객들이 이동 중이다.
해경은 현장 수습에 나서는 한편 정확한 경위를 조사할 방침이다.
이보희 기자
