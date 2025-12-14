logo
인천대로서 중앙선 넘은 람보르기니, 외제차 3대 ‘쾅’…“기름 유출로 통행 통제”

이보희 기자
입력 2025 12 14 20:30 수정 2025 12 14 20:30
사고 난 람보르기니 차량. 인천소방본부 제공
사고 난 람보르기니 차량. 인천소방본부 제공


인천대로 서울 방향 도로에서 람보르기니 차량이 반대편에서 주행 중이던 외제차들을 들이받는 사고가 발생했다.

14일 오후 2시 32분쯤 인천시 미추홀구 도화동 인천대로 도화IC 인근에서 람보르기니 차량이 중앙선을 넘어 마주 오던 포르쉐와 포드, 랜드로버 등 차량 3대를 잇달아 들이받았다.

이 사고로 람보르기니 운전자 A(30)씨와 동승자가 손목과 허리 통증 등을 호소해 치료받고 있다.

또 람보르기니와 포르쉐에서 기름이 유출돼 왕복 4차로 중 2개 차로 통행이 통제되고 있다.

당시 포르쉐 운전자의 휴대전화가 충격을 감지해 119에 자동 신고한 것으로 파악됐다. 사고가 나자 미추홀구는 “기름 유출 사고로 차량 통제 중이니 교통 정보를 확인하고 우회해달라”고 안전문자를 발송했다.

A씨는 경찰 조사에서 “길이 미끄러워서 차가 중앙선을 넘어갔다”고 진술했다. A씨는 술에 취하거나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “기름 제거 작업으로 도로를 부분 통제하고 있다”며 “차량 블랙박스와 운전자 진술 등을 통해 정확한 사고 원인을 조사할 방침”이라고 전했다.

이보희 기자
