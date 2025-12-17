“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

“사이코패스 성향은 없는 것으로 나타나”

경찰 자료사진. 연합뉴스

낮잠을 자고 있던 어머니를 무참하게 살해한 30대가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.17일 충북 괴산경찰서는 어머니를 살해한 혐의(존속살해)로 30대 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.A씨는 지난 2일 오후 1시 30분쯤 괴산 자신의 집 거실에서 낮잠을 자던 어머니에게 망치와 흉기를 수십 차례 휘둘러 사망케 한 혐의를 받고 있다.그는 이후 경찰서를 방문해 “내가 어머니를 죽였다”며 자수한 것으로 알려졌다.경찰 조사에서 A씨는 “신이 어머니를 보호해 줄 것으로 믿었다. 설령 어머니가 숨지더라도 되살려 줄 줄 알았다”는 취지로 진술했다.A씨는 별도의 종교는 없었던 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “A씨에게서 별다른 정신 병력은 조회되지 않았다”고 밝혔다.경찰은 A씨를 상대로 사이코패스 검사(PCL-R)를 진행했으나, 사이코패스 성향은 없는 것으로 나타났다.이보희 기자