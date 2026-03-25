logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] “샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망

이보희 기자
입력 2026 03 25 18:41 수정 2026 03 25 18:41
기사 소리로 듣기
다시듣기
청주여자교도소. 연합뉴스 자료사진
청주여자교도소. 연합뉴스 자료사진


충북 청주여자교도소에서 30대 여성 재소자가 사망했다.

25일 법무부 등에 따르면 지난 20일 오후 교도소 샤워실에서 재소자 A씨가 혼수 상태로 교도관에 의해 발견돼 병원으로 이송됐다.

당시 A씨는 샤워 시간에 맞춰 혼자 들어가 있었던 것으로 조사됐다.

통상 재소자가 샤워할 때는 교도관이 밖에서 대기하는 것으로 알려졌다.

A씨는 대기하고 있던 교도관에 의해 발견돼 곧바로 병원으로 옮겨져 치료받았으나 24일 끝내 숨졌다.

현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.

교정 당국은 A씨가 자살을 시도한 것으로 보고 정확한 경위를 파악하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
A씨가 발견된 당시 상태는?
TodayBest

  1. 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

    thumbnail - 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

  2. “14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

    thumbnail - “14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

  3. “남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

    thumbnail - “남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

  4. 배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

    thumbnail - 배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

  5. 2026년 3월 24일

    thumbnail - 2026년 3월 24일

  6. 허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”

    thumbnail - 허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved