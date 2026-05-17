logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“그냥 심심해서”…새총으로 쇠구슬 쏜 60대 아버지·20대 아들 입건

이보희 기자
입력 2026 05 17 11:30 수정 2026 05 17 12:39
기사 소리로 듣기
다시듣기

택시 유리창 파손…인명 피해는 없어
청주 청원경찰서, ‘특수재물손괴 혐의’ 부자 입건

경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


새총으로 쇠구슬을 쏴 손님이 탑승한 택시를 파손한 부자(父子)가 경찰에 붙잡혔다.

17일 충북 청주 청원경찰서는 특수재물손괴 혐의로 아버지 A(60대)씨와 아들 B(20대)씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 지난 14일 오전 11시 50분쯤 청주시 청원구 율량동의 한 도로에서 택시 2대를 향해 새총으로 쇠구슬을 쏴 차량 유리창을 깨트린 혐의를 받는다.

택시 1대에는 승객도 타고 있었으나, 쇠구슬이 유리창만 파손한 채 튕겨 나가 다친 사람은 없었다.

피해자의 신고를 받은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 이들을 특정했다.

A씨는 B씨가 운전하는 1t 화물차 조수석에서 창문을 열고 이같이 범행한 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “그냥 심심해서 쏴봤다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
부자가 범행에 사용한 도구는 무엇인가?
TodayBest

  1. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    thumbnail - ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  2. 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

    thumbnail - 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

  3. “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

    thumbnail - “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

  4. “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

    thumbnail - “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

  5. “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

    thumbnail - “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

  6. 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

    thumbnail - 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved