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“80대男, 인천 공원서 10대 4명 폭행” 신고 접수…경찰 수사 착수

이보희 기자
입력 2026 05 17 15:16 수정 2026 05 17 16:40
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폭행 자료사진. 서울신문 DB
폭행 자료사진. 서울신문 DB


인천의 한 공원에서 80대 남성이 학생들을 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

17일 인천 남동경찰서에 따르면 전날 오후 3시쯤 인천시 남동구 한 공원에서 10대 4명이 80대 A씨로부터 폭행당했다는 112 신고가 들어왔다.

피해자들은 A씨가 얼굴과 팔 부위 등을 때렸다고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨와 피해 학생들을 상대로 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “아직 구체적인 수사 전이어서 사실관계를 확인할 예정”이라며 “A씨의 아동복지법 위반 여부 등을 조사하겠다”고 전했다.

이보희 기자
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