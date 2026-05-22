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광주 서구청 민원실에 “흉기 든 여성 있다” 신고…경찰 추적

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026 05 22 14:20 수정 2026 05 22 15:00
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


광주 서구청 민원실에서 한 여성이 흉기를 들고 있다는 신고가 접수돼 경찰이 추적에 나섰다.

22일 연합뉴스와 광주 서부경찰서에 따르면 이날 오후 1시 44분쯤 “서구청 1층 민원실에 여성이 칼을 들고 있다”는 내용의 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에 도착했으나 해당 여성은 이미 사라진 상태였다.

이와 관련해 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 신고 내용과 목격자들의 진술을 토대로 여성의 행방을 추적하고 있다.

경찰은 여성을 검거하는 대로 신원과 흉기 소지 경위 등을 확인할 방침이다.

신진호 기자
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