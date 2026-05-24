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“후진하다가 페달 조작 미숙으로” 노부부 탄 차량 계곡 추락

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026 05 24 15:32 수정 2026 05 24 16:26
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24일 오전 8시 17분쯤 경북 칠곡군 가산면 용수리 용운사 주차장에서 승용차가 후진하다가 페달 조작 미숙으로 2m 계곡 아래로 추락했다. 칠곡경찰서 제공
24일 오전 8시 17분쯤 경북 칠곡군 가산면 용수리 용운사 주차장에서 승용차가 후진하다가 페달 조작 미숙으로 2m 계곡 아래로 추락했다. 칠곡경찰서 제공


부처님오신날을 맞아 사찰을 방문한 차량이 운전 미숙으로 계곡으로 추락하는 사고가 발생했다.

24일 오전 8시 17분쯤 경북 칠곡군 가산면 용수리 용운사 주차장에서 승용차가 2m 계곡 아래로 추락했다.

이 사고로 차량에 타고 있던 80대 남성과 70대 여성이 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

이들은 부부 사이로 부처님오신날을 맞아 사찰을 방문했다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “차량 운전자가 페달 조작 미숙으로 후진해 계곡 아래로 추락한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다”고 밝혔다.

신진호 기자
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