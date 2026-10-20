의자 던져 최충락 막은 의인들, 보상금 받았다…수여식 조용히 진행한 이유는

경찰과 시민들이 지난 13일 인천 남동구 구월동의 한 대형 상업시설에서 흉기 난동을 벌인 50대 남성을 의자 등으로 제압하고 있다. 2026.10.14. 인천경찰청 제공

인천 대형 상업시설에서 흉기 난동을 벌인 최충락(59)을 제압한 시민 5명이 검거 보상금을 받았다. 경찰은 이번 사건의 피해자 1명이 여전히 의식불명 상태로 치료 중인 점을 고려해 수여식을 조용히 진행했다.20일 인천경찰청에 따르면 경찰은 최충락을 제압하는 데 기여한 시민 5명에게 전날 검거 보상금을 지급했다.보상금 지급 대상자에는 의자를 던져 최충락을 직접 제압한 신중현(23)씨와 최충락의 범행을 막고 제압 과정에도 도움을 준 나현준(31)씨가 포함됐다.다른 보상금 지급 대상자 3명도 최충락이 움직이지 못하게 붙잡는 등 검거에 도움을 준 공로가 인정됐다.경찰은 이번 사건의 피해자인 19세 여성이 의식불명 상태로 치료받고 있는 점을 감안해 수여식 소식을 외부에 알리지 않았다.행정안전부와 경찰청은 이들에게 검거 보상금과 별도로 정부 포상을 하는 방안도 검토 중인 것으로 파악됐다.앞서 박찬대 인천시장은 자신의 페이스북에 “위험을 무릅쓰고 범인 제압에 나서 주신 시민들 덕분에 더 큰 피해를 막았다”며 “정부 차원의 포상을 요청했다”고 밝혔다.한편 최충락은 지난 13일 오후 1시 48분쯤 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 건물에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.이 사건 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 8명이 부상자로 분류됐고, 2명은 다치지 않은 것으로 파악됐다.김민지 기자