“아줌마가 일 잘해”…이 항공사, ‘에어 이모’ 채용 공고 냈다가 ‘뭇매’

이보희 기자
입력 2025 11 04 16:55 수정 2025 11 04 17:02
中 춘추항공 “기혼자·자녀 있는 여성 우대”
“무례한 용어…성차별·시대착오적” 비판

중국의 한 항공사가 기혼 여성을 승무원으로 모집하며 ‘항공 이모(Air Aunties)’라는 명칭을 사용해 논란이 되고 있다. X 캡처
중국의 한 항공사가 기혼 여성을 승무원으로 모집하며 '항공 이모(Air Aunties)'라는 명칭을 사용해 논란이 되고 있다. X 캡처


중국의 한 저가항공사가 승무원 채용 조건에 ‘기혼 여성·엄마’를 내걸고 ‘에어 이모(Air Aunties)’라는 별칭까지 붙여 논란이 일고 있다.

지난 2일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 상하이 소재 춘추항공(Spring Airlines)은 최근 “상하이와 란저우 지역에서 30~60명을 채용할 계획”이라면서 “25~40세 여성 중 결혼했거나 자녀가 있는 지원자를 우대하겠다”고 공고했다.

회사 측은 “기혼 여성은 인생 경험이 풍부하고, 노약자와 어린이 승객을 돌보는 데 더 공감 능력이 있다”고 우대 이유를 밝혔다.

중국의 한 항공사가 기혼 여성을 승무원으로 모집하며 ‘항공 이모(Air Aunties)’라는 명칭을 사용해 논란이 되고 있다. X 캡처
중국의 한 항공사가 기혼 여성을 승무원으로 모집하며 '항공 이모(Air Aunties)'라는 명칭을 사용해 논란이 되고 있다. X 캡처


하지만 이 같은 채용 방침이 공개되자 온라인에서는 “성차별적이고 시대착오적”이라는 비판이 쏟아졌다. “미혼 여성은 공감력이 없다는 것이냐”, “결혼 여부가 직무 능력과 무슨 상관이 있느냐”는 반응이 이어졌다.

중국 항공업계에서는 일반적으로 18~25세 여성을 선호해왔지만, 이번에는 ‘숙련된 어머니 이미지’를 내세운 점이 눈길을 끌었다.

중국 내 SNS 웨이보에서는 “기혼 여성에게 새로운 기회를 주는 건 긍정적이지만, ‘이모’라는 표현은 다소 비하적”이라는 의견이 나오고 있다.

한 네티즌은 “여성의 능력보다 결혼 유무로 평가하는 발상부터 바꿔야 한다”고 지적했다.

춘추항공 측은 “불쾌감을 줄 의도가 전혀 없었다. 미혼 지원자들과 차별화하고 싶었을 뿐”이라며 “업무, 급여 등은 다른 승무원들과 동일하다”고 해명했다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
