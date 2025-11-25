죽은 줄 알았던 동생…화장 직전 관에서 ‘똑똑’ 발칵 뒤집힌 사연

장례 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

태국 방콕에 있는 한 사찰에서 화장을 위해 운구된 60대 여성이 관 속에서 움직여 병원으로 이송된 사연이 전해졌다.25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 방콕 외곽에 있는 한 사찰의 총무 및 재무 담당자는 65세 여성의 오빠 A씨가 화장을 위해 픽업트럭에 관을 싣고 사찰을 방문했다고 밝혔다.이 여성은 2년 동안 병상에 누워 있었으며, 건강이 악화한 후 호흡이 멈춘 것처럼 보이자 A씨는 동생이 사망했다고 판단했다.A씨는 여성이 평소 장기 기증 의사를 밝혔던 방콕의 한 병원으로 약 500㎞를 운전해 시신을 운구했으나, 공식 사망진단서가 없어 병원 측으로부터 인수할 수 없다는 답변을 받았다.이에 A씨는 무료 화장 서비스를 제공하고 있는 사찰을 찾았으나, 마찬가지로 사망진단서가 없어 거절당했다. 사찰 담당자가 사망진단서 발급 방법을 설명하던 도중, 관에서 미세한 노크 소리가 들렸다.그는 “놀라서 관을 열어보라고 했는데, 모두 깜짝 놀랐다”며 “여성이 눈을 살짝 뜨고 관 측면을 노크하고 있었다. 꽤 오랫동안 노크했던 것 같다”고 회상했다.사찰 관계자들은 곧바로 여성의 상태를 확인한 후 인근 병원으로 이송 조치했다. 사찰 담당자는 주지 스님의 뜻에 따라 사찰 측이 여성의 의료비를 부담하기로 했다고 덧붙였다.하승연 기자