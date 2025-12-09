“8살 아들이 제 금목걸이 잘라 반 친구들한테 나눠줬다네요” 母 하소연, 결말은?

서울 종로구 귀금속 거리 상점 매대에 팔찌, 목걸이 등 다양한 종류의 금제품이 진열돼 있다. 도준석 전문기자

중국의 한 8살 소년이 어머니의 금목걸이를 조각내 친구들에게 선물한 황당한 사연이 알려지며 눈길을 끌고 있다.9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 산둥성에 살고 있는 8살 소년은 어머니의 금목걸이를 잘라 한 달 전 친구들에게 선물로 나눠줬다가 뒤늦게 발각됐다.소년의 어머니 쑨씨는 “지어낸 이야기 같겠지만 사실”이라며 “아들의 친구가 금 조각을 선물 받았다는 이야기를 전해 듣고서야 아들이 내 금목걸이를 잘라 친구들에게 나눠준 것을 알게 됐다”고 전했다.아들은 어머니의 서랍에서 아버지가 결혼 기념으로 사준 8g짜리 금목걸이를 꺼내 잘랐다고 토로한 것으로 알려졌다. 중국의 금 시세는 그램당 약 1200위안(약 24만 9000원)으로, 해당 금목걸이는 약 200만원 정도인 것으로 알려졌다.부부가 확인한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 소년이 펜치를 한 손에 들고 라이터로 목걸이를 태우려 시도하다가 결국 입으로 물어뜯어 작은 조각들로 만드는 모습이 담겨 있었다.소년은 몇 명의 친구들에게 금 조각을 나눠줬는지, 남은 조각은 어디에 두었는지 전혀 기억하지 못했다. 결국 부모는 목걸이의 아주 작은 부분만 회수하는 데 그쳤다.쑨씨가 아들에게 금의 가치를 아느냐고 묻자, 아들은 모른다고 답했고 분노한 아버지가 아들을 체벌한 것으로 전해졌다.이 사건에 대해 한 변호사는 중국 법률상 8세 이상의 아동은 제한적 민사 행위 능력을 가진 것으로 간주하지만, 자신의 인지 능력을 넘어선 행동에 대한 체벌은 ‘국가 미성년자 보호법’을 위반하는 행위가 될 수 있다고 지적했다.사연을 접한 현지 누리꾼들은 “진지하게 교육해야 한다. 안 그러면 언젠가 집도 팔아버릴지 모른다”, “여자아이에게 줬다면 미래의 며느리가 될지 모르니 그냥 넘어가는 게 좋다” 등의 반응을 보였다.하승연 기자