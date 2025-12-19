logo
불륜 중 남편 등장…속옷만 입고 호텔 4층에 매달린 유부남 [포착]

하승연 기자
입력 2025 12 19 20:55 수정 2025 12 19 22:04
중국에서 유부녀와 불륜을 저지르던 한 기혼 남성이 불륜을 들킬 위기에 처하자 호텔 건물 4층 외벽 간판에 매달린 사연이 알려지며 눈길을 끌고 있다. 웨이보
중국에서 유부녀와 불륜을 저지르던 한 기혼 남성이 불륜을 들킬 위기에 처하자 호텔 건물 4층 외벽 간판에 매달린 사연이 알려지며 눈길을 끌고 있다. 웨이보


중국에서 유부녀와 불륜을 저지르던 한 기혼 남성이 불륜을 들킬 위기에 처하자 호텔 건물 4층 외벽 간판에 매달린 사연이 알려지며 눈길을 끌고 있다.

지난 18일 신츄데일리 등 현지 매체들에 따르면 사건은 13일 오후 9시쯤 중국 저장성 항저우의 체인형 숙박시설에서 발생했다.

온라인상에 올라온 영상 속 빨간색 속옷만 입은 남성은 한 호텔 건물 4층 외벽 간판에 위태롭게 매달려 있다. 간판을 두 손으로 꽉 잡은 그는 아래쪽 간판 글자에 발끝을 겨우 걸친 채 필사적으로 버티고 있다.

간판 바로 옆 객실 창문에는 투숙객이 고개를 내밀어 상황을 지켜봤고, 거리에도 많은 시민이 몰린 것으로 알려졌다. 그는 호텔 직원들의 도움을 받아 인근 창문을 통해 객실로 안전하게 들어갔다.

중국에서 유부녀와 불륜을 저지르던 한 기혼 남성이 불륜을 들킬 위기에 처하자 호텔 건물 4층 외벽 간판에 매달린 사연이 알려지며 눈길을 끌고 있다. 웨이보
중국에서 유부녀와 불륜을 저지르던 한 기혼 남성이 불륜을 들킬 위기에 처하자 호텔 건물 4층 외벽 간판에 매달린 사연이 알려지며 눈길을 끌고 있다. 웨이보


현지 매체에 따르면 남성이 이 같은 행위를 한 이유는 불륜이 들통날 것을 우려해서였다. 그는 35세 유부남으로, 당시 32세 기혼 여성과 함께 투숙했다.

불륜 당시 여성의 남편이 방문을 두드리며 “문을 열라”고 소리치자, 남성은 서둘러 창문을 통해 피신했다. 그러나 호텔 내·외부 소란으로 결국 외도는 들통나고 말았다.

현지 누리꾼들은 “불륜 하려면 암벽 등반을 배워야 하나”, “저렇게 호텔 벽에 매달려 있는 게 더 티 난다”, “남편 정말 화나겠다”, “둘 다 가정이 있는데 왜 저런 짓을 하나” 등의 반응을 보였다.

하승연 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
