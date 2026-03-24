“회당 1억이라고?” 배우 몸값에 ‘덜덜’…결국 AI 배우 나왔다

야오커 미디어 웨이보 캡처

인공지능(AI)이 배우를 대체하는 시대가 성큼 다가왔다. 중국의 한 드라마 제작사는 AI 배우와 실제로 전속 계약을 체결해 화제다.최근 펑멘신문 등 중국 매체에 따르면 제작사 야오커 미디어는 AI 배우 ‘린시옌’과 ‘친링웨’와 전속 계약을 맺고 이들이 주연 배우로 나선 드라마를 내놓았다. 이들 AI 배우는 소셜미디어(SNS)까지 개설했고, 실제 배우들처럼 자신이 출연하는 드라마를 홍보하고 일상을 공유하는 등 팬들과 소통까지 할 예정이다.그동안 영화·드라마에서 AI 기술을 부분적으로 활용한 경우는 있었지만 AI 배우를 전면에 내세워 전속 계약까지 맺은 건 처음이다.업계에서는 “AI가 대중문화 시장에 본격 진입한 신호”라는 해석이 나온다.제작사 입장에선 배우 출연료 부문을 크게 줄일 수 있다는 점이 최대 장점으로 꼽힌다. 중국 인기 배우들의 드라마 출연료는 회당 1억원을 웃돌거나, 작품당 수백억원(약 2500만~1억 위안)에 달하는 등 세계 최고 수준으로 알려져 있다. 실제로 현장에서는 이미 조연이나 단역을 AI로 대체하려는 움직임도 감지되고 있다.또 스케줄 문제나 사고 위험 없이 현장을 통제할 수 있다는 점도 장점이다.하지만 대중의 반응은 예상보다 싸늘하다.AI 배우 공개 직후 SNS에서는 AI 배우 얼굴이 유명 배우들의 얼굴 특징을 합쳐놓았다는 지적이 이어졌다. 목소리도 유명 성우들과 흡사하다는 주장도 나왔다.네티즌들은 “이목구비가 어색하다”, “친링웨의 눈썹과 콧날 등이 배우 A씨 얼굴을 떠오르게 한다” 등의 반응을 내놓았다. 또 “감정 표현이 가짜 같다”며 연기가 공허하고 생동감이 부족하다는 의견도 쏟아졌다. 눈빛이 공허하고 따뜻함이 느껴지지 않아 (연기에) 공감되지 않는다는 것이다.반면 일각에서는 “AI인지 모르겠다”, “실제 배우보다 연기를 잘한다”는 의견도 나왔다.논란이 일자 야오커 미디어 측은 “우리의 목적은 ‘비용 절감과 효율성 증대’가 아니다”라며 “높은 제작비로 인해 오랫동안 제작하지 못한 SF나 판타지 작품을 만드는 것이 목표”라고 해명했다.AI 배우의 얼굴이 실제 배우들과 닮았다는 지적이 나오면서 법적 리스크도 불거졌다.베이징 잉커 법률사무소의 저우추이쿤 수석 파트너는 베이징상보에 “여러 유명인을 닮은 AI 캐릭터는 민사상 권리 침해는 물론 부정경쟁으로까지 번질 수 있다”는 취지로 밝혔다. 일반 대중이 특정 스타를 직접 연상할 정도로 외형의 식별 가능성이 뚜렷할 경우, 초상권 침해 소지가 커질 수 있다는 설명이다.이미 유사 사례도 나왔다. 조회수 2300만 회를 기록한 AI 숏폼 드라마 ‘자오주인’은 원본 사진작가와 모델 이미지가 무단 활용됐다는 논란 끝에 결국 플랫폼에서 삭제됐다. 전문가들은 이를 “초상권과 저작권이 동시에 침해된 사례”로 보고 있다.김민지 기자