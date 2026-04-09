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“도와줘!” 바다에 빠진 男 구했더니 살인 용의자였다

하승연 기자
입력 2026 04 09 14:43 수정 2026 04 09 18:19
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미국 플로리다주에서 아내와 아내의 직장 동료를 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 범행 직후 바다에 뛰어들었다가 행인에게 구조된 사실이 알려졌다. 사진은 제시 스콧 엘리스(64). 페이스북
미국 플로리다주에서 아내와 아내의 직장 동료를 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 범행 직후 바다에 뛰어들었다가 행인에게 구조된 사실이 알려졌다. 사진은 제시 스콧 엘리스(64). 페이스북


미국 플로리다주에서 아내와 아내의 직장 동료를 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 범행 직후 바다에 뛰어들었다가 행인에게 구조된 사실이 알려졌다.

9일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 제시 스콧 엘리스(64)는 지난달 24일 오전 플로리다주 비로비치에서 별거 중인 아내 스테이시 메이슨(49)과 아내의 직장 동료 대니 울리(56)를 살해했다.

엘리스는 당일 오전 7시쯤 주차장에서 함께 차 안에 있던 두 사람을 향해 소총으로 21발의 총격을 가해 살해한 혐의를 받고 있다.

범행 직후 현장을 떠난 엘리스는 인근 해변으로 이동해 옷을 입은 채 바다로 헤엄쳐 들어갔다. 당시 해변을 산책하던 시민 벨린다는 “도와달라”는 비명을 듣고 바다에 뛰어들어 그를 구조했다.

벨린다는 “남성이 지쳐 보여 파도에 몸을 맡겨 해변으로 나오도록 유도했다”며 “그는 구조된 후 ‘너무 지쳤다. 다시는 멀리 나가지 않겠다. 긴 휴가를 떠날 것’이라는 말을 남기고 떠났다”고 전했다.

당시 벨린다는 자신이 도운 인물이 살인 용의자라는 사실을 전혀 몰랐던 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 엘리스의 차량에서는 자해나 자살 의도를 암시하는 문서와 자녀들을 위한 계좌 번호가 적힌 일기장 형태의 서류들이 발견됐다. 또한 젖은 옷과 빈 권총집 등도 함께 발견됐다.

경찰 측은 “이번 사건은 치밀하게 계획된 범행”이라며 “엘리스는 아내의 외도 사실을 알고 분노에 휩싸여 범행을 저지른 것으로 보인다”고 밝혔다.

현재 경찰은 1급 살인 혐의로 엘리스를 지명수배하고 행방을 쫓고 있다. 경찰은 “용의자가 자신이나 타인에게 위험한 존재가 될 수 있다”며 발견 시 즉시 신고해 달라고 당부했다.

하승연 기자
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