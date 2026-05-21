“여긴 맛집 아닙니다” 한국인도 착각할라…유명 라멘집 ‘싹 다’ 베낀 중국

中베이징에 日이치란 모방 매장 등장

이치란 측 “대응 진행 중…주의해달라”

중국에서 일본 유명 라멘 체인점 ‘이치란’(一蘭)의 로고와 메뉴를 그대로 베낀 매장이 등장해 논란이 일고 있다. 사진은 일본의 이치란 로고(왼쪽)와 중국의 ‘짝퉁 이치란’ 로고의 모습. 엑스(X) 캡처

중국에서 일본 유명 라멘 체인점 ‘이치란’(一蘭)의 로고와 메뉴를 그대로 베낀 매장이 등장해 논란이 일고 있다. 사진은 일본의 이치란 라멘(위)과 중국의 ‘짝퉁 이치란’ 라멘의 모습. FNN 보도화면 캡처

중국에서 일본 유명 라멘 체인점 ‘이치란’(一蘭)의 로고와 메뉴를 그대로 베낀 매장이 등장해 논란이 일고 있다.일본 민영 후지뉴스네트워크(FNN)에 따르면 최근 중국 베이징에서 이치란을 모방한 것으로 보이는 매장이 확인돼 이치란 측이 법적 대응을 준비 중이다.최근 소셜미디어(SNS)상에서 한 중국 누리꾼이 “짝퉁 이치란이 베이징에 오픈했다”고 올린 이미지가 확산하면서 논란이 일었다.중국의 배달 애플리케이션(앱) 화면을 캡처한 해당 이미지를 보면, 한 돈코츠 라멘 매장은 실제 이치란 로고와 매우 흡사한 디자인을 사용하고 있었다. 이치란은 빨간 원에 녹색 붓글씨로 된 로고가 특징이다.영문 로고는 진짜 이치란(ICHIRAN)과 유사하지만, 중간에 알파벳 ‘I’를 하나 뺀 ‘ICHRAN’으로 표기하는 교묘한 꼼수도 부렸다. 진위 여부를 알 수 없는 ‘건국 65년 창업’이라는 문구도 적혀 있다.매장명에도 ‘이치란’(一蘭)이라는 글자가 포함돼 있었으며, 심지어는 대표 메뉴 이름도 ‘이치란 돈코츠 라멘’으로 표기했다.그러나 이치란 측에 따르면 현재 해외에 진출한 이치란 매장은 미국 뉴욕 3개, 홍콩 3개, 대만 3개 등 총 9개 점포뿐이다. 중국 베이징에는 매장을 두지 않았다.일본 누리꾼들은 “너무 당당하게 베꼈다”, “이건 통째로 표절이다” 등 황당하다는 반응을 보였다.이치란은 한국인 관광객들에게도 ‘필수 코스’로 꼽히는 일본의 대표적인 라멘 브랜드다. 돼지고기 육수로 만든 진한 돈코츠 라멘에 고추 베이스의 ‘빨간 비밀 소스’를 얹는 것이 고유의 스타일이다. 가느다란 면을 사용한다.‘짝퉁 이치란’ 매장을 방문한 FNN 취재진은 “매장 앞은 이치란의 시그니처 색상인 빨강·검정·녹색을 그대로 활용해 꾸며졌다”며 “제일 중요한 라멘의 품질은 엉망이었다”고 전했다.라멘의 맛에 대해서는 “국물이 굉장히 밍밍하다. 대부분 기름 맛이고 돈코츠 풍미가 거의 느껴지지 않는다”며 “면은 중간 굵기 면으로, 쫄깃함이 없는 우동 같은 식감”이라고 평가했다.실제 배달 사이트 후기에도 “이게 뭐냐. 맛없어서 먹는 걸 바로 멈췄다”는 혹평이 나온 것으로 전해졌다.‘짝퉁 이치란’ 매장 관계자는 FNN에 “우리 가게는 이치란과 아무 관계가 없다”고 선을 그으며 “이치란 로고와 내 로고가 어디가 똑같다는 거냐. 만약 녹색, 빨강, 검정이 이치란의 전용 색상이라고 한다면 난 할 말이 없다”고 부인했다.이치란 본사 관계자는 현지 언론을 통해 “해당 매장을 포함해 다른 모방 점포의 상황까지 모두 파악하고 있다”며 “현재 법무팀에서 대응을 진행 중”이라고 밝혔다.이치란은 공식 홈페이지를 통해서도 “이치란을 모방한 점포·상품 및 가짜 웹사이트에 주의해달라”고 공지하고 있다.윤예림 기자