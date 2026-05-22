고장 엘리베이터 청소 중 참변…대만서 청소부 목 절단 사고

엘리베이터 자료 이미지. 아이클릭아트

대만에서 고장 난 화물 엘리베이터를 청소하던 작업자가 목이 절단돼 사망하는 사고가 벌어졌다.대만 ET투데이에 따르면 지난 19일 타이난시의 한 안과 병원 건물에서 A(66·여)씨가 화물용 엘리베이터 안에서 청소하던 중 머리가 끼는 사고를 당했다.경찰의 초기 조사 결과 당직 청소부였던 A씨는 화물 엘리베이터를 타고 1층에서 2층으로 올라가던 중 누군가 부르는 소리에 고개를 내밀어 확인하려던 중 목이 엘리베이터에 끼어 버린 것으로 나타났다고 다른 매체 FTNN이 보도했다.FTNN은 사고 현장이 참혹했다고 덧붙였다. 신고를 받고 출동한 경찰은 즉시 현장을 봉쇄하고 조사를 진행했다.숨진 A씨의 남편은 “7~8년간 이 병원에서 근무한 아내는 항상 바빴다”면서 “사고 전화를 받자마자 아내에게 큰일이 생겼다는 것을 직감했다”고 전했다.건물 관리자는 A씨가 퇴근 후에도 인근 식당 청소를 포함해 여러 아르바이트를 했다고 밝혔다.이와 관련해 A씨 남편은 “아내의 아르바이트는 집안 형편과는 전혀 상관없었다”면서 “자신은 건강 문제로 일찍 은퇴했고, 자녀들은 모두 성장해 직장에 다니고 있다”고 설명했다.타이난시 당국의 예비 조사 결과 사고가 난 엘리베이터는 미등록 상태였으며 안전 관리도 받지 않은 것으로 확인됐다.경찰은 사고 원인이 엘리베이터 상태나 관리 운영 측면에서 안전에 소홀함이 없었는지 들여다보고 있다.미등록 엘리베이터를 운영한 건물주 또는 이용 주체는 건축법 위반으로 30만 대만달러(약 1440만원)의 과태료가 부과될 예정이다. 해당 엘리베이터 사용은 즉각 중지됐다.신진호 기자