logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“군대 갈게요” 5000명 몰린 이 나라…5명 중 1명은 ‘여성’이었다

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 05 30 13:23 수정 2026 05 30 16:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
본 기사와 직접적 관련 없는 군인 자료사진. 123RF
본 기사와 직접적 관련 없는 군인 자료사진. 123RF


러시아의 잠재적 위협 등에 맞서 프랑스가 국방력 강화를 위해 도입한 ‘자발적 군 복무제’에 모집 인원의 두 배에 달하는 청년들이 지원했다.

29일(현지시간) AFP 통신에 따르면 프랑스 군 당국은 18∼25세 남녀 약 5000명이 자원병에 지원했다고 밝혔다. 이는 올해 모집 인원 3000명을 훌쩍 뛰어넘는 수치다.

군 당국은 “5월 중순 기준 약 1000명의 자원자가 이미 선발됐으며, 4000건 이상의 서류가 작성 중이거나 심사 중”이라고 전했다.

특히 지원자의 20% 이상은 여성인 것으로 전해졌다. 이는 현재 프랑스 군대 내 여성 비율(17%)을 웃도는 수치다.

국방부 국가복무 프로젝트의 책임자는 “이런 결과는 우리 청년들의 참여 의지를 분명하게 보여준다”며 관심 있는 청년들은 “여름이 끝날 때까지” 지원할 수 있다고 밝혔다.

군 복무 기간은 10개월로 이 기간엔 세전 기준 월 약 800유로(약 139만원)의 급여가 지급된다. 한 달간의 기초 훈련을 거친 뒤 나머지 9개월은 군부대에 배치돼 현역 군인들과 동일한 임무를 수행하게 된다.

프랑스는 내년엔 자원병을 4000명으로 늘리고 2028년에는 1만명 규모까지 확대한다는 계획이다.

프랑스는 냉전 종식 이후 대규모 병역 모델이 더는 필요하지 않다는 판단하에 자크 시라크 대통령 시절인 1997년 보편적 의무 병역 제도를 중단하고 직업군인 중심의 모병제로 전환했다. 현재 프랑스 군대는 20만여명의 현역 군인과 4만 7000명의 예비군으로 구성돼 있다.

김민지 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
자발적 군 복무제 올해 지원자 수는 모집인원과 비교해 어떤가?
TodayBest

  1. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    thumbnail - ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  2. 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

    thumbnail - 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

  3. “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

    thumbnail - “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

  4. “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

    thumbnail - “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

  5. “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

    thumbnail - “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

  6. 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

    thumbnail - 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved