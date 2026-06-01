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“신선한 발 주스 팝니다” 코스프레 女모델들 ‘엽기 행각’…심지어

하승연 기자
입력 2026 06 01 09:43 수정 2026 06 01 10:08
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미국의 한 유명 애니메이션 축제 야외 행사장 부근에서 코스프레(만화 캐릭터 분장) 모델들이 ‘발 주스(Feet Juice)’를 판매하는 등 엽기적인 행각을 벌여 논란이 일고 있다. 엑스(옛 트위터)
미국의 한 유명 애니메이션 축제 야외 행사장 부근에서 코스프레(만화 캐릭터 분장) 모델들이 ‘발 주스(Feet Juice)’를 판매하는 등 엽기적인 행각을 벌여 논란이 일고 있다. 엑스(옛 트위터)


미국의 한 유명 애니메이션 축제 야외 행사장 부근에서 코스프레(만화 캐릭터 분장) 모델들이 ‘발 주스(Feet Juice)’를 판매하는 등 엽기적인 행각을 벌여 논란이 일고 있다.

31일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 이 같은 엽기적인 행각은 지난 22~25일 애니메이션 축제 ‘패니메콘’ 기간 중 발생했다.

패니메콘은 지난 22일부터 25일까지 새너제이 매케너리 컨벤션센터에서 열린 북캘리포니아 지역의 대형 애니메이션 행사다.

만화 캐릭터 복장을 한 여성 코스프레 모델들은 야외에 대형 아이스박스를 설치해 두고 “신선한 발 주스(Fresh Feet Juice)”, “한 모금에 5달러”, “한 잔에 10달러” 등의 문구가 적힌 종이 박스 표지판을 든 채 호객 행위를 했다.

아이스박스 안에는 정체를 알 수 없는 빨간색과 파란색 액체가 가득 담겨 있었으며, 일부 영상에서는 보드카 등 주류가 혼합된 정황도 포착됐다.

이들은 통에 든 액체를 잔에 따라 주는 것은 물론, 돈을 더 내면 코스프레 모델의 맨발에 액체를 직접 부어 흘러내리는 주스를 받아 마시게 한 것으로 알려졌다.

심지어 “5달러를 내면 뺨을 때려주거나 밟아준다”는 제안에 돈을 지불하고 뺨을 맞는 사람도 있었으며, “20달러를 내면 목줄을 채워 산책시켜 준다”는 내용의 가격표도 등장했다.

이 같은 사실이 온라인상에 확산하자 현지 누리꾼들 사이에서는 비판 여론이 들끓고 있다.

누리꾼들은 “애니메이션 커뮤니티가 왜 대중에게 부정적인 평가를 받는지 이제 알겠다”, “아무리 돈을 버는 창의성도 좋지만 도가 지나쳤다. 누군가 발을 담갔던 오물을 돈 주고 마시지 말라는 건 상식 아니냐” 등의 반응을 보였다.

이와 관련해 패니메콘 측은 이번 사태가 공식 행사장 외부의 비공식 야외 모임에서 발생한 일이라고 선을 그으면서도, 구체적인 경위 파악에 나선 상태다.

하승연 기자
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