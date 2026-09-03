“무서워서 비행기 타겠나” 술 못 참는 조종사·승무원들 ‘발칵’…결국 [이런 日이]

일본항공, 잇따른 음주 문제에 골머리

사장 “또 일 터지면 책임지겠다” 사퇴 시사

JAL 항공기. JAL 엑스(X) 캡처

도토리 미쓰코 JAL 사장. JAL 홈페이지 캡처

일본의 대표 항공사인 일본항공(JAL) 조종사와 객실 승무원의 음주 관련 문제가 끊이지 않고 있다. 도토리 미쓰코 JAL 사장은 결국 비슷한 문제가 재발할 경우 “그에 상응하는 책임을 질 생각”이라며 사임 가능성을 시사했다.도토리 사장은 3일 니혼게이자이신문(닛케이)과의 인터뷰에서 지난 6월 정기 주주총회에서 신뢰 회복을 위해 “직을 걸고 임하겠다”고 언급한 배경에 대해 이같이 설명했다.그는 “‘직을 걸다’라는 말을 겉으로만 내뱉은 것이 아니라, 다음에 무슨 일이 터지면 그에 상응하는 책임을 지겠다는 마음으로 발언했다”며 “그렇지 않으면 나 자신부터 용납할 수 없고, 세상도 용서하지 않을 것”이라고 말했다.2024년 도토리 사장 취임 이후 JAL에서는 음주 문제가 잇따라 발생하고 있다. 2024년 12월 기장과 부기장이 체류지인 호주에서 사내 규정을 초과하는 알코올양을 섭취하고 음주 사실을 숨기려다 발각됐으며, 지난해에는 기장이 체류지인 미국 하와이에서 음주 후 컨디션 난조를 보여 총 3편이 지연되는 일이 발생했다.이에 일본 국토교통성은 행정지도 처분인 ‘엄중 주의’를 내리고 “안전 관리 시스템이 충분히 기능하고 있었다고 보기 어렵다”며 재발 방지책을 보고할 것을 요구했다.JAL은 지난해 전 임원 감봉과 조종사 전원 서약서 제출이라는 특단의 대책까지 내놓았지만 음주 사고는 또 발생했다. 지난 5월 객실 승무원이 승무 전날 과도하게 술을 마신 사실이 출발 직전에 확인돼 해당 승무원이 탑승할 예정이던 항공편은 약 40분 지연됐다.JAL은 이번 사건을 계기로 재발 방지를 위해 국내외 모든 숙박지에서 객실 승무원의 음주를 전면 금지했다.도토리 사장은 “앞으로 절대로 (음주 문제를) 일으켜서는 안 된다”며 “시스템만으로 100% 막을 수는 없다. 임직원 한 사람 한 사람이 납득하고 자율적으로 생각해 행동하는 것이 중요하다”고 말했다.윤예림 기자