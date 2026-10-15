“월급쟁이는 매력 없어”…남편감 찾아 ‘이곳’으로 몰려드는 중국 여성들 [월드픽]

中여성들, AI 기업 남편 찾아 美 실리콘밸리로

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

컴퓨터 회로 기판 위에 띄워진 오픈AI의 로고. 로이터 연합뉴스

미국 실리콘밸리에서 인공지능(AI) 업계 종사자를 배우자로 찾으려는 중국 여성들이 늘고 있다.최근 미 뉴욕포스트에 따르면 북미 최대 규모의 중국계 데이팅 서비스 업체인 ‘투레드빈스’(2RedBeans)의 창업자 칭화 자오는 여성 고객들의 배우자 조건이 한층 구체적으로 바뀌었다고 전했다.자오는 “최상위권은 앤트로픽과 오픈AI”라며 “이런 대형 기업, 특히 AI 기업에 다니는 남성은 기업이 상장하는 순간 얼마나 큰 부를 얻을 수 있을지 쉽게 예상할 수 있다”고 말했다.15년 전 중국계 싱글들의 만남을 주선하기 위해 투레드빈스를 창업한 자오는 과거 고객들이 미국 동부나 서부에 사는 남성을 찾는 정도였다면, 최근에는 실리콘밸리를 특정해 찾는 경우가 늘었다고 설명했다. 이전에는 엔지니어라면 분야를 크게 가리지 않았지만, 이제는 AI 엔지니어를 우선순위로 꼽는다는 것이다.샌프란시스코 베이 지역에서 결혼 중개업체 ‘매치메이커 에이미’를 운영하는 에이미 양도 비슷한 변화를 체감하고 있다. 양은 “다른 지역에서 이곳으로 오는 여성들은 대부분 엔지니어를 원한다”며 “AI 분야라면 더 선호하는 것이 당연하다”고 말했다.실제로 로스앤젤레스(LA)에 사는 34세 중국계 여성 수 중은 AI 업계 종사자와의 결혼을 위해 여러 결혼 중개업체를 찾았다. 양의 업체에도 상담을 요청했으며, 세 차례 만남을 주선받는 데 1500달러(약 220만원)를 내는 상품을 알아봤다.중국에서 태어나 현재 LA에 거주하는 중은 AI 업계 창업자들이 세상을 바꾸려는 모습에 관심이 있다고 밝혔다. 그는 “실리콘밸리에는 세상을 바꾸고 싶어 하는 사람들이 있다고 생각한다”며 “그런 점이 흥미롭다”고 전했다.결혼을 자산 증식의 기회로 보는 여성도 있다. 한 40대 중국인 여성 사업가는 “나에게 결혼은 이제 자산을 재편하는 과정”이라고 말했다. 첫 결혼에서 얻은 아들과 함께 현재 중국에 머무는 그는 향후 실리콘밸리에 정착할 계획이다. 특히 기업공개(IPO)를 앞둔 AI 기업에 다니는 남성에게 관심을 보였다.그는 “월급을 받는 직장인은 세금을 내고 나면 손에 남는 돈이 많지 않다”며 “이런 구조를 직접 경험해 봤다”고 말했다. 이어 “고위급 최고경영자(CEO)나 그에 준하는 고소득자가 아니라면 쉽지 않다”고 덧붙였다.AI 기업 임직원의 자산 가치가 크게 뛸 수 있다는 기대도 배우자 선택에 영향을 미치는 것으로 보인다. 앤트로픽은 오는 11월 중순 상장을 추진하고 있으며, 기업가치는 최대 2조 달러에 이를 수 있다는 전망이 나온다.오픈AI는 아직 비상장 기업이지만, 일부 임직원은 이미 보유 주식을 매각해 상당한 자금을 확보했다. 2025년 10월 오픈AI 전·현직 직원 600여명은 보유 주식 약 66억 달러어치를 매각했다. 이 가운데 약 75명은 각각 3000만 달러어치의 주식을 매각한 것으로 알려졌다.다만 유망한 AI 기업에 다니는 남성을 만나는 일이 항공권을 끊고 실리콘밸리를 찾는 것만으로 해결되지는 않는다. 기술 업계 종사자들은 직장과 비슷한 배경의 사람들을 중심으로 교류하는 데다 업무가 바빠 새로운 사람을 만날 기회도 제한적이기 때문이다.양은 “특히 기술 업계에서는 학교를 졸업하자마자 회사에 들어가는 경우가 많아 동료나 친구들의 배경도 비슷하다”며 “일에 바빠 사교 활동을 할 시간이 부족하고, 낯선 사람에게 먼저 다가가는 데 익숙하지 않은 경우도 있다”고 설명했다.이에 결혼 중개업자들은 기존 고객 데이터베이스뿐 아니라 대형 기술기업에 다니는 지인과 업계 관계자, 다른 중개업자들의 인맥까지 활용해 만남을 주선하고 있다.자오는 AI 업계 남성들이 기술적 역량에 비해 감정적인 소통에는 서툴 수 있다고 봤다. 그는 “이들은 기술과 논리에 대해서는 많은 훈련을 받았지만 감정적인 부분을 배울 기회는 상대적으로 적었다”며 “실리콘밸리 사람들은 지능지수(IQ)는 매우 높지만 감성지수(EQ)까지 반드시 높은 것은 아니다”라고 전했다.양은 AI 업계에서 성공한 남성들이 배우자에게도 독립적인 사회생활과 안정적인 직업을 기대한다고 전했다. 그는 “AI 과학자라고 해도 상대방이 최소한 학사 학위를 갖고 있고, 샌프란시스코 베이 지역에서 안정적인 직장을 다니기를 바란다”고 설명했다.경제적 성공이 커질수록 배우자에 대한 기대치도 높아진다는 의견도 나왔다. 자오는 “자신의 순자산이 늘었다면 당연히 상대방도 조금 더 예쁘기를 바랄 수 있다”고 말했다.하승연 기자