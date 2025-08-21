[서울데이터랩]삼천당제약 1.40% 하락으로 약세 마감

국내 증시에서 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.21일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 417,000원으로 전 거래일 대비 0.95% 하락하며 약세를 나타내고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.36%에 달하는 이 종목은 PER 236.39, ROE 29.52로 높은 수치를 기록 중이다. 에코프로비엠(247540)은 130,100원으로 보합세를 보이며, 거래량은 153,159주로 집계되었다. 외국인비율은 12.50%, PER은 -137.09, ROE는 -6.26로 다소 부진한 재무 상태를 보이고 있다.펩트론(087010)은 5.31% 상승하며 강세를 보이고 있고, 파마리서치(214450)는 3.83%, HLB(028300)는 3.80% 상승하였다. 에이비엘바이오(298380)는 2.22% 상승세를 기록하며 긍정적인 주가 흐름을 나타내고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 알테오젠 ▼0.95%, 에코프로비엠 ▼0.08%, 펩트론 ▲5.31%, 에코프로(086520) ▼0.73%, 파마리서치 ▲3.83%, HLB ▲3.80%, 리가켐바이오(141080) 0.00%, 레인보우로보틱스(277810) ▲0.79%, 에이비엘바이오 ▲2.22%, 삼천당제약(000250) ▼1.40% 등의 성적을 기록하고 있다.전체적으로 외국인 비율과 거래량을 고려하여 분석한 결과, 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 거래량이 많은 종목들은 주가 상승이 두드러진 경향을 보이며, 특히 에이비엘바이오와 펩트론의 경우 거래량과 주가 상승이 뚜렷하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자