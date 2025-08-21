logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]삼천당제약 1.40% 하락으로 약세 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 21 14:13 수정 2025 08 21 14:13
기사 소리로 듣기
다시듣기


국내 증시에서 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

21일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 417,000원으로 전 거래일 대비 0.95% 하락하며 약세를 나타내고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.36%에 달하는 이 종목은 PER 236.39, ROE 29.52로 높은 수치를 기록 중이다. 에코프로비엠(247540)은 130,100원으로 보합세를 보이며, 거래량은 153,159주로 집계되었다. 외국인비율은 12.50%, PER은 -137.09, ROE는 -6.26로 다소 부진한 재무 상태를 보이고 있다.

펩트론(087010)은 5.31% 상승하며 강세를 보이고 있고, 파마리서치(214450)는 3.83%, HLB(028300)는 3.80% 상승하였다. 에이비엘바이오(298380)는 2.22% 상승세를 기록하며 긍정적인 주가 흐름을 나타내고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 알테오젠 ▼0.95%, 에코프로비엠 ▼0.08%, 펩트론 ▲5.31%, 에코프로(086520) ▼0.73%, 파마리서치 ▲3.83%, HLB ▲3.80%, 리가켐바이오(141080) 0.00%, 레인보우로보틱스(277810) ▲0.79%, 에이비엘바이오 ▲2.22%, 삼천당제약(000250) ▼1.40% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체적으로 외국인 비율과 거래량을 고려하여 분석한 결과, 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 거래량이 많은 종목들은 주가 상승이 두드러진 경향을 보이며, 특히 에이비엘바이오와 펩트론의 경우 거래량과 주가 상승이 뚜렷하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

    thumbnail - ‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

  2. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    thumbnail - 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

  3. “머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

    thumbnail - “머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

  4. “단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - “단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

  5. 아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

    thumbnail - 아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

  6. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    thumbnail - 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved