logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”

입력 2026 02 03 07:50 수정 2026 02 03 07:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면
SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면


이종격투기선수 추성훈이 모델인 아내 야노 시호의 이혼 발언에 입을 열었다.

추성훈은 지난 2일 첫 방송한 SBS TV ‘아니 근데 진짜!’에서 “나도 똑같이 매번 이혼을 생각한다”고 털어놨다.

MC 탁재훈은 “당시 야노 시호가 빠르게 30번 정도 ‘매번’이라고 답했다”고 했다.

이어 “추성훈씨는 이미 쫓겨났다는 얘기도 있다”면서 “센 척하는데 눈빛이 흔들렸다”며 웃었다.

앞서 야노 시호는 지난해 12월 SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 ‘이혼할까 고민한 적 있느냐’는 질문에 “매번 매번”이라며 “다들 이혼해봐서 알지 않느냐”고 했다.

이날 MC 이상민은 “지금 밖에서 제보가 왔는데 야노 시호가 ‘추성훈이 너무 바쁘다. 난 남자친구가 필요하다’고 했다”고 전했다.

SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면
SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면


추성훈 “그런 게 있으면 좋다. 그런 친구가 있어야 아내도 재미있을 것”이라며 받아들였다.

이에 그룹 ‘엑소’ 카이가 “그건 외롭다는 얘기”라고 설명했다.

그러나 추성훈은 “자기 인생을 살아야 한다. (이성 친구와도) 커피 마시고 밥 먹고 술 먹고”라고 했다.

카이가 “바쁘니까 일을 조금만 하고 ‘나랑 같이 놀아달라’는 뜻 아니겠느냐”고 말했다.

이에 추성훈은 “난 돈이 없다. 조금 벌어오면 화낸다”고 해 웃음을 줬다.

야노시호와 추성훈은 2009년 결혼해 2011년 딸 추사랑을 얻었다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
추성훈이 아내의 이혼 발언에 대한 반응은?
TodayBest

  1. “女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’

    thumbnail - “女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’

  2. 병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다

    thumbnail - 병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다

  3. ‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

    thumbnail - ‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

  4. “15살 어린 女와 불륜한 남편…재산 절반 못 준대요” 이유 있었다

    thumbnail - “15살 어린 女와 불륜한 남편…재산 절반 못 준대요” 이유 있었다

  5. “버려진 휴대폰들서 ‘금’ 추출해 5천만원 벌었다”…실제로 가능할까?

    thumbnail - “버려진 휴대폰들서 ‘금’ 추출해 5천만원 벌었다”…실제로 가능할까?

  6. ♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”

    thumbnail - ♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved