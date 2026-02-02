‘과즙미’ 조이, 상큼한 외모에 글래머 ‘반전 몸매’

사진=조이 인스타그램 캡처

그룹 ‘레드벨벳’ 조이가 상큼한 외모에 반전 몸매로 시선을 사로잡았다.조이는 지난 2일 자신의 인스타그램 계정에 레드벨벳 무대를 앞둔 대기실 풍경을 담은 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 무대 의상으로 보이는 심플한 블랙 의상을 입고 거울에 비친 자신의 모습을 디지털카메라에 담고 있다.사진 속 조이는 몸매가 드러나는 의상을 입고 글래머러스한 몸매를 뽐냈다. 과즙미 넘치는 미모의 대표인 그는 상큼함과 섹시함이 공존하는 매력을 발산하고 있다.의상과 액세서리는 공연을 위한 스타일링으로 무대 전 촬영한 사진으로 추측된다.한편 조이는 최근 2000년대 히트곡을 자신만의 감성으로 재해석한 리메이크곡 ‘연애조건’을 발표했다.이어 지난 1월 9일 방송된 MBC 인기 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연해 자신의 일상을 공개했다. 방송에서 보여준 밝고 건강한 생활 방식과 반려견과의 훈훈한 일상은 시청자들에게 호평을 얻었다.온라인뉴스부