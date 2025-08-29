[서울데이터랩]피스 네트워크 이뮤터블엑스 소닉SVM, 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 가장 큰 상승률을 기록한 암호화폐는 피스 네트워크입니다. 피스 네트워크는 1시간 동안 25.91% 상승하며 현재 260원에 거래되고 있습니다. 24시간 등락률 역시 62.54%로 매우 높은 상승세를 보이고 있으며, 24시간 거래량은 5983억 4886만 원에 달합니다. 이러한 상승세는 투자자들의 관심이 집중되면서 거래량이 급증한 결과로 풀이됩니다.이뮤터블엑스는 1시간 동안 2.24% 상승하며 현재 778원에 거래되고 있습니다. 24시간 등락률은 3.09%로 비교적 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 24시간 거래량은 501억 371만 원으로 나타났습니다. 이뮤터블엑스는 최근 NFT와 블록체인 게임 분야에서의 활동이 주목받고 있어, 이러한 긍정적 영향을 받아 가격이 상승한 것으로 보입니다.소닉SVM은 1시간 동안 2.07% 상승하며 현재 456원에 거래되고 있습니다. 24시간 등락률은 2.45%로 소폭의 상승세를 유지하고 있으며, 24시간 거래량은 1590억 4448만 원으로 상당히 높은 수준입니다. 소닉SVM은 최근 기술적 업데이트와 파트너십 소식이 전해지며 투자자들의 관심을 모으고 있습니다.파일코인은 1시간 동안 2.02% 상승하며 현재 3306원에 거래되고 있습니다. 24시간 등락률은 2.94%로 안정세를 보이고 있으며, 24시간 거래량은 2511억 1976만 원으로 집계되었습니다. 파일코인은 분산형 스토리지 솔루션으로서의 장점이 부각되면서 점차 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.게이트 토큰은 1시간 동안 1.90% 상승하며 현재 2만 3888원에 거래되고 있습니다. 24시간 등락률은 2.01%로 안정적인 상승세를 보이고 있습니다. 게이트 토큰은 암호화폐 거래소인 게이트아이오에서 발행한 토큰으로, 거래소의 지속적인 발전과 함께 가치가 상승하고 있는 것으로 분석됩니다.같은 시각 더그래프는 1시간 동안 1.89% 상승하며 129원에 거래되고 있습니다. 쎄타토큰도 1.88% 상승하며 1145원에 거래 중입니다. 샌드박스는 1.61% 상승하며 395원에 거래되고 있으며, 갈라는 1.59% 상승하며 23원에 거래되고 있습니다. 마지막으로 폴카닷은 1.39% 상승하며 5556원에 거래되고 있습니다. 이러한 종목들은 모두 1시간 내 상승세를 보여주고 있으며, 각각의 프로젝트가 가지는 고유의 장점과 시장의 관심이 반영된 결과로 보입니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자