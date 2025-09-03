[서울데이터랩]방귀코인 펌프 에테나 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 동안 가장 높은 상승률을 기록한 가상자산은 방귀코인(FARTCOIN)이다. 방귀코인은 14.55% 상승하며 가격이 1,106원에 도달했다. 이 종목의 시가총액은 약 1조 1063억 원으로, 최근 거래량은 2911억 원을 기록했다. 방귀코인은 유머러스한 테마를 기반으로 한 코인으로 주목받았으며, 투기적인 성격이 강한 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있다.펌프(PUMP) 코인은 방귀코인과 근소한 차이로 14.52% 상승률을 기록하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 가격은 5.24원이며, 시가총액은 약 1조 8549억 원에 이른다. 펌프의 24시간 거래량은 4705억 원에 달한다. 펌프는 주로 마케팅 및 광고 캠페인을 위한 플랫폼으로 활용되며, 빠른 상승세에 힘입어 투자자들의 관심을 끌고 있다.에테나(ENA)는 13.32% 상승하여 967원에 거래되고 있다. 에테나의 시가총액은 6조 4052억 원으로 상당히 높은 편이다. 24시간 거래량은 1조 2590억 원이다. 에테나는 디지털 자산 관리 및 금융 서비스를 제공하는 플랫폼으로, 특히 개인 투자자들 사이에서 안정적인 성장세를 보이고 있다.스카이 프로토콜(SKY)은 12.12% 상승하며 102원에 거래 중이다. 시가총액은 약 2조 3988억 원이며, 거래량은 86억 원 수준이다. 스카이 프로토콜은 블록체인 기반의 데이터 공유 네트워크로, 공급망 관리 및 데이터 저장에 활용되고 있다. 이러한 기술적 특징 덕분에 스카이 프로토콜은 기업 고객들 사이에서 높은 관심을 받고 있다.비트겟토큰(BGB)은 10.42% 상승하여 가격이 7122원에 도달했다. 비트겟토큰의 시가총액은 8조 1194억 원이며, 거래량은 9331억 원으로 높은 편이다. 비트겟토큰은 거래소 토큰으로, 사용자가 거래 수수료를 절감할 수 있는 기능을 제공하며, 거래소 생태계 내에서 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.한편, 도그위프햇(WIF)은 10.10% 상승하여 현재 가격은 1132원이다. 펏지 펭귄(PENGU)은 9.97% 상승하여 42원에 거래되고 있으며, 온도 파이낸스(ONDO)는 9.78% 상승하여 1323원에 도달했다. 비트코인 캐시(BCH)는 8.46% 상승하여 81만 3804원에, 옵티미즘(OP)은 8.40% 상승하여 991원에 거래되고 있다.같은 시각, 에스피엑스6900(SPX)은 7.39% 상승하여 1563원에 거래 중이다. 폴리곤(POL)은 7.31% 상승하여 405원, 이뮤터블엑스(IMX)는 7.15% 상승하여 729원에 거래되고 있다. 주피터(JUP)는 7.10% 상승하여 699원에 도달했으며, 밈코어(M)는 6.93% 상승하여 1170원에 거래되고 있다. 레이디움(RAY)은 6.57% 상승하여 4803원에 도달했고, 아발란체(AVAX)와 아비트럼(ARB)은 각각 6.48% 상승하며 3만 3849원과 700원에 거래되고 있다. 솔라나(SOL)는 6.32% 상승하여 28만 9420원에 거래 중이며, 세이(SEI)는 6.26% 상승하여 400원에 도달했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자