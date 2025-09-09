logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 09 08:47 수정 2025 09 09 08:47
기사 소리로 듣기
다시듣기


8일(현지시간) 미국 주요 주식 시장 지수는 전반적으로 소폭의 상승세를 보였다. 다우존스는 114.09포인트(0.25%) 오르며 45,514.95에 마감했고, 나스닥 종합은 98.31포인트(0.45%) 오른 21,798.70에 거래를 마쳤다. S&P 500 또한 13.65포인트(0.21%) 상승하며 6,495.15를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량 472,243천주를 기록하며 45,430.61로 시작해 45,542.56의 최고가와 45,277.73의 최저가를 기록한 후 45,514.95로 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,412,992천주의 거래량을 보이며 21,806.22에 시작해 21,885.62의 최고가와 21,776.24의 최저가를 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,993,596천주의 거래량을 기록하며 6,498.09로 시작해 6,508.67의 최고가와 6,483.29의 최저가를 기록했다.

한편, 다우운송 지수는 3.90포인트(-0.02%) 내린 15,723.95에 마감하며 보합세를 보였다. 나스닥 100은 109.86포인트(0.46%) 상승하며 23,762.30에 거래를 마쳤고, 필라델피아 반도체 지수는 48.21포인트(0.84%) 오른 5,809.61을 기록했다.

VIX 지수는 전일 대비 0.07포인트(-0.46%) 내린 15.11을 기록했다. 이는 시장이 안정적이고 스트레스가 적은 상황임을 나타낸다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

    thumbnail - ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

  2. “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

    thumbnail - “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

  3. “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

    thumbnail - “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

  4. “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

    thumbnail - “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

  5. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    thumbnail - 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

  6. 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)

    thumbnail - 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved