[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 뉴욕 증시 보합세 유지

8일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 보합세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 상승했으며, 애플(AAPL)은 소폭 하락했다. 이러한 보합세는 시장 전반의 안정성에 기여했다.엔비디아는 전일 대비 0.77% 상승한 168.31달러로 거래를 마쳤다. 반면 애플은 0.76% 하락한 237.88달러로 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 3.21% 상승하며 345.65달러로 장을 마감, 가장 두드러진 상승폭을 기록했다.마이크로소프트는 0.65% 상승하여 498.20달러를 기록했다. 아마존닷컴(AMZN)은 1.51% 상승한 235.84달러를 기록했다. 메타(META)는 0.02% 하락하며 보합세를 유지했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.32% 하락한 234.04달러로 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 160,703,979주의 거래량을 기록하며 거래대금은 272억 달러로, 약 37조 7,526억원에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 83.1억 달러로 약 11조 5,261억원, 애플의 거래대금은 116억 달러로 약 16조 983억원이었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.66%에 해당했다.정연호 기자