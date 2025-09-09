[서울데이터랩]이화전기 35.59% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

9일 오후 15시 40분 이화전기(024810)(001840)가 등락률 +35.59%로 상승률 1위로 마감했다. 이화전기는 장중 36,120,054주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 105원 오른 400원에 마감했다.한편 이화전기의 PER은 8.16으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -5.83%로 수익성이 다소 부진한 수준이다.이어 상승률 2위 동일스틸럭스(023790)는 주가가 +30.00% 폭등하며 종가 3,640원에 상승 마감했다. 상승률 3위 삼현(437730)의 주가는 19,330원으로 +29.99% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 셀루메드(049180)는 +29.98% 폭등하며 802원에 마감했다. 상승률 5위 디에이피(066900)는 +29.92%의 폭등세를 타고 종가 2,510원에 마감했다.6위 일승(333430)은 종가 8,030원으로 +22.97% 급등 마감했다. 7위 원익홀딩스(030530)는 종가 11,280원으로 +20.77% 급등 마감했다. 8위 뉴로핏(380550)은 종가 15,760원으로 +19.76% 급등 마감했다. 9위 KD(044180)는 종가 916원으로 +19.43% 급등 마감했다. 10위 클로봇(466100)은 종가 25,800원으로 +17.01% 급등 마감했다.이밖에도 초록뱀미디어(047820) ▲14.99%, 젬백스(082270) ▲14.72%, 동방선기(099410) ▲14.31%, 심텍(222800) ▲14.08%, 한스바이오메드(042520) ▲13.82%, 기가비스(420770) ▲13.65%, 하나마이크론(067310) ▲12.41%, KS인더스트리(101000) ▲11.79%, 에이팩트(200470) ▲11.13%, 티에프이(425420) ▲11.13% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 이화전기의 급등세에 대해 “최근 시장에서 이화전기의 기술력과 성장 가능성이 크게 부각되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자